Samsun'da 16 yaşındaki çocuk çakmak gazından öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, çakmak gazından zehirlenerek öldü.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki E.P. çakmak gazından zehirlendi. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan E.P. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.P. Rıdvan Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.