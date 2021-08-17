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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk çakmak gazından öldü

İHA

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk çakmak gazından öldü

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, çakmak gazından zehirlenerek öldü.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki E.P. çakmak gazından zehirlendi. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan E.P. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.P. Rıdvan Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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