Selçuk Bayraktar: “TEKNOFEST’in temelinde merhamet dolu bir iyilik adası var”

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST’i ülkemizin hayati bir meselesi olarak gördüğümüz teknoloji geliştirme seferberliğine çıkmak için başlattık. Mücadelemizin temelinde; dünyayı, kainatın içinde eşit, adil ve merhamet dolu bir iyilik adasına dönüştürme çabası yatıyor” dedi.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Samsun Büyükşehir Belediyesi basın biriminin çıkardığı Türkiye’nin ilk video ve ses içerikli interaktif sanal gerçeklik içeren dergisi 'SamsunE Dergi’nin 2’nci sayısına özel röportaj verdi. İnternette ücretsiz olarak yayımlanan dergiye önemli açıklamalarda bulunan Bayraktar; insansız hava araçları, TEKNOFEST, T3 Vakfı ve Z Kuşağı ile ilgili bilgiler verdi.



“Z kuşağı ile yakın temas halindeyiz”

Z kuşağının daha çok global bir iletişim ortamına ve yoğun bilgi bombardımanının olduğu bir dünyaya geldiğini söyleyen Selçuk Bayraktar, “T3 Vakfı gençlerimize çok önem veriyor. Bizler dünyanın çok hızlı değiştiği bir zamandayız. Z Kuşağı ile yakın temas halindeyiz. Bugün küçük gibi görünen bu teknoloji yarışmaları, gelecekte ahlaki değerleri ile dünyaya örnek olacak büyük teknoloji girişimlerini ve ülkemize kazandıracak gençleri yetiştirecek. Biz elimizden geldiğince milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi gençlerimizle paylaşarak değerlerde buluşmak istiyoruz” diye konuştu.



“Neden Türkiye de olmuyor?’ diye üzerinde çok kafa yorduk”

İnsansız hava araçları ile ilgili süreci de anlatan Selçuk Bayraktar, “BAYKAR’da insansız hava araçları üzerine yaklaşık 17-18 yıllık maceramız var. 4,5 yıl önce ‘bir şeyler neden Türkiye de olmuyor?’ diye üzerinde çok kafa yorduk. Mesela pandemi döneminde en kritik buluş neydi? Aşı. Şimdi bunu Türkler buldu dünyada. Peki, aynı insanlar neden Türkiye’de bulmadılar da gitti Almanya’da buldular? ‘Neden olmuyor?’ sorusunun cevabını az çok öğrenmiş olduk diyebilirim bu yaşadığımız serüvende” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.