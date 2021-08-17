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Diyetisyen İpek: "Bebeğinizi sık emzirerek fazla yağlarınızdan kurtulabilirsiniz"

İHA

Diyetisyen Aysun İpek, annelerin bebeklerini sık sık emzirerek fazla yağlardan kurtulmasının mümkün olduğunu söyledi.

Diyetisyen İpek: "Bebeğinizi sık emzirerek fazla yağlarınızdan kurtulabilirsiniz"

Diyetisyen Aysun İpek, annelerin bebeklerini sık sık emzirerek fazla yağlardan kurtulmasının mümkün olduğunu söyledi.
Emziren annelerin nasıl zayıflayabileceği hakkında bilgi veren Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Aysun İpek, "Doğum sonrası anne çeşitli fiziksel değişimler geçirdiği için kendisini yorgun hissedebilir. Hâlâ hamileymiş gibi kalan görüntü, kabızlık sorunları, idrara çıkmada yaşanan problemler, göğüs ağrıları yeni anneyi fiziksel anlamda yoracaktır. Aynı zamanda bebekle anne arasında kurulan bağın bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Tensel temas aracılığında değişen hormon düzeyleri bebeğinize yeterli sütü ve sütün sürekli salınımını sağlamada en büyük etkendir. Bu etkinin de ortaya çıkabilmesi için iyice dinlenmiş olmak, fiziksel problemlerin ötesinde bu bağı hissetmek her iki taraf için oldukça fayda sağlayacaktır. Genelde anneler bebeğin beslenmesine adapte olmanın yanında bir de doğum kilolarını nasıl verecekleri konusunda endişeler yaşarlar. Kilo vermek adına yapılan bazı uygulamalar da bebeğinizin vazgeçilmezi olan sütün verimini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden sabırlı olmak ve profesyonel yardım almak en doğru çözüm olacaktır" diye konuştu.
Dyt. Aysun İpek, "Hamileliğiniz fazla miktarda kilo kazanımı ile sonlanmış olabilir. Bu konuda endişe yaşamaktan çok doğumu takiben ilk birkaç hafta annenin kilo kaybı en yüksek düzeydedir. Doğumla birlikte artık hem bebeğin ağırlığı yoktur hem de artan sıvılar idrar yoluyla atılmış olur. Devamında kilo kaybı yavaşlar ve normal düzeylere döner. Sonrasında ayda 2 kg verilmesi uygundur" şeklinde konuştu.

"Bebeğinizi sık sık emzirerek fazla yağlardan kurtulun"
Sık sık emzirmenin faydasına değinen Dyt. İpek, şunları söyledi:
"Annenin konforu süt salgılanmasında oldukça önemli bir faktör. İlk haftalarda bu konforu sağlamak güç olabilir bu nedenle vücudun kendisini toparlaması için zaman verilmelidir. Konforu sağlanan annenin bebeğini sık sık düzenli emzirmesi hem süt salınımını artırıp bebeğin gelişmesini olumlu etkileyecek hem de annenin yağ depolarının da enerji elde etmek için kullanılmasını sağlayacak. Böylece anne özel bir çaba sarf etmeden de kilo kaybedecektir. Burada önemli olan nasıl beslendiğinizdir. Aşırı beslenmek, kontrolsüz davranmak bu doğal süreci bozarak vücutta ekstra yağlanmaya sebep olacaktır."
Birçok kadının yıllarca kalıcı hamilelik veya emzikli dönemi kilolarından yakındığını dile getiren Dyt. İpek, “Çevreden sütün artsın diyerek önerilen veya hazırlanan şekerli, yağlı yoğun karbonhidratlı besinler süt verimini artırmamakla beraber annenin çok fazla kilo almasına sebep olabilir. Emzikli dönemi sonlandığında da ne yazık ki alınan kilonun verilmesi hiç de kolay olmayacaktır. Enerji ve sıvı ihtiyacı artan annenin bu dengeyi sağlaması gerekir. Fakat asla iki kişilik beslenme mantığıyla yemek yenmemelidir. Günde ortalama 500 kcal beslenmeye ekleme yapılmalı ve yapılan tercihler süt verimini artıracak şekilde olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Yapılması gerekenlerden bahseden Diyetisyen İpek, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Sütün yüzde 87'si sudur. Günde 33,5 litre su tüketin. 6 öğün beslenin. Böylece sık sık açlık ataklarının önüne geçmiş ve sağlıklı alternatiflerin sayısını artırmış olursunuz. Mutlaka güneşten faydalanın veya D vitamini takviyesini ihmal etmeyin. Her sabah düzenli kahvaltı yapın ve kahvaltıda mutlaka bir yumurta tercih edin. Öğle ve akşam yemeklerinde mutlaka 1 kâse çorba ile öğüne başlayın. İlk birkaç hafta gaz probleminiz olabilir, bu nedenle baklagil çorbalarını tercih etmeyin. Günde 1 fincandan daha fazla kahve tercih etmeyin. Süt verimini azaltabilir. Her gün mutlaka kalsiyum, magnezyum, çinko kaynaklarından faydalanın. Bunlar; badem, ceviz, süt, yoğurt, peynir olabilir. Fırsat buldukça dinlenin. İlk birkaç ay uykusuz kalıp fazla yorulabilirsiniz. Haftada 12 defa öğleden sonra sütlü tatlılar tercih edebilirsiniz."

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