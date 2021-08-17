Samsun'da silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri av bayileri ve silah tamir atölyeleri vasıtasıyla silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bu sabah il merkezi ve Terme ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 4 adet değişik çaplarda tabanca, 1 adet tüfek ve 1 adet tabanca namlusu ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.