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SBB sosyal yardımları 2 katına çıkardı 2021 yılının ilk 7 ayında 4 bin 471 kişiye ulaştı

İHA

SBB sosyal yardımları 2 katına çıkardı 2021 yılının ilk 7 ayında 4 bin 471 kişiye ulaştı

Sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi gereken ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), pandemi sürecinde yardımlarını daha da artırdı. 2020 yılında 2 bin 469 kişiye yardım yapan Büyükşehir Belediyesi bu sayıyı 2021 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 2 katına çıkararak 4 bin 471 kişiye ulaştı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, binlerce Samsunluya el uzatıp, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiriyor. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmada yaptığı çalışmalarla örnek olan Büyükşehir, aldığı talepler doğrultusunda gereken ayni ve nakdi yardımlarını 7’den 70’e ihtiyaç sahibi her bireye ulaştırıyor.

Sosyal yardımlara ara vermeden devam
Her türlü ihtiyaçta vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında 2 bin 469 kişiye ulaşarak nakit yardımda bulundu. Bu rakam 2021 yılının ilk 7 ayında yaklaşık iki katına çıkarıldı. Yardıma muhtaç kimse olmayacak anlayışıyla çalışan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2021 yılının ilk 7 ayında 4 bin 471 kişiye sosyal yardımda bulundu.

Büyükşehir muhtaçların yanında
İhtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlara verilen destekler kapsamında gıda paketi, eşyakıyafet yardımı, ilaç yardımı, sağlık cihazı desteği, kira yardımı, para yardımı, sıcak yemek hizmeti, 65 yaş üstü vatandaşlara psikolojik destek, ev temizliği, evde sağlık desteği; engelli vatandaşlara yönelik mobil taşıma ve sıcak yemek dağıtımı gibi birçok temel gereksinim Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Kimin yardıma ihtiyacı varsa talepler yapılan incelemelerin ardından hemen yerine getirildi.

Sosyal belediyecilik bilinci
Kent insanının huzuru ve mutluluğunun şehirleri yaşanılır kıldığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sosyal belediyeciliğin sorumluluğu gereği insanımıza, insan onuruna yakışan bir şehir ve yaşam ortamı sunmakla mükellef olduğumuzun bilincindeyiz. Geliştirdiğimiz sosyal projeler, sahip olduğumuz bilincin somut yansımalarıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanındayız. Onların sorunlarını giderecek hizmetleri sürdürüyoruz. Yardım talebinde bulunan muhtaç, kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara zaman kaybı yaşanmadan ulaşıyoruz. Yazkış demeden sürdürülen hizmet ile muhtaç vatandaşların yardımına koşuyoruz. Yardım talebi için gelen tüm başvuruları titizlikle inceleyerek anında sonuca bağlıyoruz. Kent genelinde aç ve açıkta hiç kimse kalmasın, herkesin sıcak bir yuvası, yiyecek yemeği, içecek suyu olsun diye 7 gün 24 saat gecegündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.

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