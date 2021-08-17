Başkan Demir: “Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz”

İHA

Başkan Demir: “Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Millet Bahçesi’nde Roman vatandaşlarla buluştu. Başkan Demir, Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedeflediklerini açıkladı.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısında Yavuz Selim ve 200 Evler Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, sıkıntılarını anlattı. Yaşam zorlukları, istihdam ve eğitim gibi sorunları hakkında bilgi veren Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ömer Gezginci ve 200 Evler Mahallesi Muhtarı Erdoğan Desteci, Başkan Demir’den destek istedi.
İlçenin Yavuz Selim ve 200 Evler Mahallelerindeki vatandaşların tüm sorunlarını bildiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sorunları çözmek için bir araya geldiklerini belirtti. Roman vatandaşların gelecekle ilgili istikbali noktasında önemli bir vizyon proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Demir, yaşam sıkıntılarını ortadan kaldırmak için büyük bir mahalle kuracaklarını açıkladı.

“Mükemmel büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Roman vatandaşlarımızı kalben seviyoruz. Her bir yavrumuzun gelecek istikbali noktasında katkı sağlamak istiyoruz. Öncelikle yaşam koşullarınızı iyileştirmemiz lazım. Nüfusunuz artıyor. Genişleme imkanı yok. 2 bin 640 nüfus var. Bunun için de mülkiyet haklarınızla birlikte kalıcı ve alt yapısıyla mükemmel büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz” dedi.
Yer arayışı içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “İstikbali daha parlak, ‘ne olacağız’ kaygısı taşımayacağınız bir dokuya, kültür, örf ve adetlerini yaşatabileceğiniz, mutlu olacağınız bir mahalle için de yer arayışındayız. Öyle bir mahalle kuralım ki dünyaya örnek olsun” diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’la görüştüklerini söyleyen Başkan Demir, “Bakanlarımızla bu konuyu konuştuk. Gerekli destekleri verecekler. Çeşitli yerler var. Yeni yerleşim yerlerinde alt yapısı ve planlaması daha sağlam oluyor. Yeni yeri birlikte değerlendireceğiz. Yavuz Selim’deki Roman vatandaşlarımız mülkiyet sahibi. Ama onlar da rahat değil. Çünkü plansız bir yapılaşma söz konusu. Orada da kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Süreç için biraz sabır istiyoruz. İsabetli bir yer seçip bir daha taşınmamanız noktasında hata yapmamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
OMÜ’deki otopark sorununa neşter Ücretsiz otopark hizmetlerindeki araç sayısı artırıldı
YEREL HABERLER OMÜ’deki otopark sorununa neşter Ücretsiz otopark ...
Tekkeköy karakucak güreşleri
YEREL HABERLER Tekkeköy karakucak güreşleri
SBB sosyal yardımları 2 katına çıkardı 2021 yılının ilk 7 ayında 4 bin 471 kişiye ulaştı
YEREL HABERLER SBB sosyal yardımları 2 katına çıkardı 2021 yılının ...
SAMÜ'nün kalitesi tescillendi Samsun Üniversitesi üçüncü yılında kalitesini belgelendirdi Rektör Aydın: “Bizim için büyük bir başarı ve büyük bir gurur”
YEREL HABERLER SAMÜ'nün kalitesi tescillendi Samsun Üniversitesi ...
Borç yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos
YEREL HABERLER Borç yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos
Prof. Dr. Demir: “Türkiye’de doğal gaz ağları gibi su ağları örülmeli” “Türkiye şu anda son 15 yılın en kurak dönemini yaşıyor” “Az su tüketen bitkileri Türkiye’de, çok su tüketen bitkileri başka ülkelerde üretmemiz gerekiyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Demir: “Türkiye’de doğal gaz ağları gibi su ...
Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltında
YEREL HABERLER Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltında
Samsun'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi adliyeye ...
Samsun'da silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı
Diyetisyen İpek: "Bebeğinizi sık emzirerek fazla yağlarınızdan kurtulabilirsiniz"
YEREL HABERLER Diyetisyen İpek: "Bebeğinizi sık emzirerek fazla ...
Atakum Belediyesi karakılçık üretimini 10 kat artırdı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi karakılçık üretimini 10 kat artırdı
Selden etkilenen köylerin tamamına enerji veriliyor Genel Müdür Bora: "Kırsalımızın tamamına enerji veriyoruz"
YEREL HABERLER Selden etkilenen köylerin tamamına enerji ...
Selçuk Bayraktar: “TEKNOFEST’in temelinde merhamet dolu bir iyilik adası var”
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar: “TEKNOFEST’in temelinde merhamet ...
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk çakmak gazından öldü
YEREL HABERLER Samsun'da 16 yaşındaki çocuk çakmak gazından öldü
Samsun aşı haritasında ‘mavi’lerin arasında ‘sarı’ kaldı
YEREL HABERLER Samsun aşı haritasında ‘mavi’lerin arasında ‘sarı’ ...
Fındık toplamaya geldikleri memleketlerinde silahlı saldırıya uğrayan anne öldü, kızı yaralı
YEREL HABERLER Fındık toplamaya geldikleri memleketlerinde silahlı ...
Yaktığı ateşi söndürtmeyen şahıs polise zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Yaktığı ateşi söndürtmeyen şahıs polise zor anlar ...
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla ...
Yakalanan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Yakalanan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı
Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastaneye ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bakım evinde balkondan düşme olayıyla açıklama “Bahse konu işletme bir bakımevi olmayıp, Bakanlığımızla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca işletmenin kapatılması için daha önce defaatle işlem yapılmıştır” “Yaşlımızın vefatı üzerine suç duyurusunda bulunulmuş olup adli merciler gerekli soruşturmayı yürütmektedir"
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bakım evinde ...
Çarşamba Nüfus Müdürlüğünde yeni konsept
YEREL HABERLER Çarşamba Nüfus Müdürlüğünde yeni konsept
Çarşamba'da şenlik
YEREL HABERLER Çarşamba'da şenlik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.