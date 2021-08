SYS, savunmadaki gücüyle dünyada ilk 5’e girdi Aral: “Uçaksavarımızın üretim ve ihracat yolculuğu başlıyor”

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), IDEF’21’de ilk kez sergilediği yerli ve milli uçaksavarı ve inovatif ürünleriyle dünya devleri arasında yerini aldı.

“Yerli ve milli uçaksavar” olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünyada bu silahı üreten 5’inci ülke olan Türkiye’yi fuarda temsil eden SYS, Türk savunmasının dünya devleriyle yarışan gücünü ortaya koyacak. ARGE, yüksek teknoloji ve mühendislik çalışması eseri olan en yeni inovatif ürünlerini de fuarda ilk kez sergileyerek sektörün gelişimindeki öncü konumunu yeniden tanımlayacak.

Savunma sanayinin en önemli buluşma platformu olan 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21), 17 Ağustos Salı günü, İstanbul Büyükçekmece’deki Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), 2012 yılından bu yana sürdürdüğü ARGE çalışmaları sonucunda geliştirdiği Türkiye’nin yerli ve milli uçaksavarını ilk kez fuarda sergileyerek savunmada yerli ve milli gücün temsilcilerinden biri olacak. Savunma sanayiye kazandırdığı tüm markaları, iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS ile fuarda gövde gösterisinde bulunan şirket, Türkiye’nin “yerli ve milli uçaksavarı” olarak bilinen CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle fuarın ilk gününe damga vurdu. Şimdiden yurt dışından 1000’in üzerinde sipariş alma başarısını gösteren CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfek, bu ay bitmeden seri üretime başlayacak. Hemen ardından ihracat faaliyetleriyle dünya yolculuğuna çıkacak.



En yeni teknolojik ve inovatif ürünlerini sergileyecek

T ürkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden olan SYS, toplam 400 metrekare alana kurulan standında, 4 gün boyunca CANiK markalı tabancalarını, yeni kurduğu mağaza zinciri CANiK Store’u, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy ve yeni geliştirdiği CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarını da tanıtacak. Ürünlerinin yanı sıra bünyesinde bulunan markaları ve iştirakleriyle birlikte kurduğu ekosistemin kazanımlarını da katılımcılara sunacak. UNIDEF ve UNIROBOTICS’in ürünlerini de vitrininde sergileyerek, ekosisteminin çözüm odaklı yönünü sektör oyuncularına aktaracak. IDEF’21’de, daha öncekilerde olduğu gibi yüzde 80 oranında yeni ürünlerini sergileyecek olan SYS, sunduğu eğitimlerin niteliğini artıran yeni, teknolojik ve inovatif ürünlerin başında gelen CANiK Smart ve CANiK APP’ı da IDEF’21’de ilk kez ziyaretçilerle buluşturacak.



Stratejik projeler, inovatif girişimler

IDEF’21’de SYS’nin ve markalarının kaydettikleri ilerlemeyi ortaya koyacaklarını kaydeden SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Tamamladığımız projeleri, milli uçaksavar projesi gibi stratejik öneme haiz projemizi görücüye çıkarmanın yanı sıra inovatif girişimlerimizi fuar aracılığıyla son kullanıcı ile tanıştıracağız. Aldığımız geri dönüşler, en yeni ürünlerimizin gelişim aşamasında bize yol gösterici olacak. Fuarın ilk gününde başta yerli ve milli uçaksavarımız olmak üzere en yeni ürünlerimize olan ilgi oldukça büyük” dedi.



Üretim ve ihracat yolculuğu başlıyor

SYS’nin IDEF’21’de sergilediği en yeni ürünleri arasında başrolü, CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeği kapacak. İlk kez IDEF’21’de tanıtımı yapılan Yerli ve Milli Uçaksavar Projesi’nin 2012 yılında başlayan ArGe yolculuğunu, en yeni teknolojiler ve mühendislik çalışmalarıyla destekleyerek başarıyla tamamladıklarını kaydeden Aral, “Yerli ve Milli Uçaksavar Projemiz ile dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğini üretmeyi başardık. İlk olarak IDEF’21’de sergilediğimiz yerli uçaksavarımızın yolculuğu henüz bitmedi. Tüm test çalışmalarını tamamladığımız uçaksavarımızın üretim yolculuğu başlıyor. Yerli uçaksavar için şimdiden yurt dışından 1000’in üzerinde ön sipariş alma başarısını gösterdik. Bu ay bitmeden seri üretime geçerek ihracat faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta, yılda 1.500 adetlik üretimle başlayarak, daha sonra ise bu kapasiteyi her yıl bin adet artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.



Dünyada ilk 5’e girdi

Dünyada yerli uçaksavarın üretimini yapan sadece 4 şirket bulunuyor. SYS, CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünya sıralamasına 5’inci sıradan giriş yaptı. Yerli uçaksavarın dünyada büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Aral, “SYS olarak ihracatta diğer ülkelerden daha avantajlı bir konumdayız” diyerek bu avantajları şöyle özetledi:

“Özellikle Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde, bu silahın çok büyük bir pazarı bulunuyor. Uluslararası üreticilerin, bu silahın farklı ülkelere satışı için ihracat lisansı almaları, en az 90 gün sürüyor. Biz sipariş aldıktan 45 gün sonra teslimat yapabileceğiz. Dünyadaki pek çok ülke, M2 12.7 mm ağır makineli tüfeklerin kabul testleri için, ABD tarafından tanımlanan T.O.P. standardını uyguluyor. CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfekler, T.O.P. standardını kolaylıkla karşıladığı için, ihracat potansiyeli çok yüksek olacak. Dünyanın birçok ülkesinden aldığımız 1000’in üzerinde ön siparişi diğer ülkelerden daha hızlı bir şekilde ihraç edeceğiz.”



Türkiye’nin güvenlik gücüne tam destek

SYS, geliştirdiği CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle savunma sektörünün oyuncusu olarak sadece Türkiye’yi dünyada temsil etmekle kalmıyor yüksek teknoloji, ArGe ve mühendislik ürünü olan en yeni ürünleriyle sektörün gelişimine yön veren şirket, Türkiye’nin güvenlik gücünü de destekliyor. Yerli ve milli uçaksavar; Türk Silahlı Kuvvetleri’nde savunma ve özel harekatta görev alan tüm unsurların içine yerleştirilerek her türlü atış destek görevi içerisinde kullanılıyor.



4 gün boyunca YouTube’dan canlı yayın yapacak

SYS, fuarın ilk gününde üst düzey yetkililer ve ziyaretçilerle görüşme trafiğine başladı. Firma, pandemi nedeniyle IDEF’21’i ziyaret edemeyen global müşterileri ile fuar boyunca bağlantısını kesmeyecek. YouTube yayını ile pandemi koşullarında fuarı ziyaret edemeyenleri standında buluşturacak. Canlı yayınlar aracılığıyla potansiyel müşterilerine de ulaşarak fuarda sergiledikleri en yeni ürünler hakkında kapsamlı bilgiler aktaracak. YouTube kanalı üzerinden 4 gün boyunca yapacağı canlı yayınlar ile fuar ziyaretçilerine ve üst düzey yetkililere mikrofon uzatacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.