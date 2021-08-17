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Samsunspor’da kadro sil baştan: 20 futbolcu gitti, 19 futbolcu geldi

İHA

Samsunspor’da kadro sil baştan: 20 futbolcu gitti, 19 futbolcu geldi

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, bu sezon 20 yeni ismi kadrosuna kattı, 19 futbolcu ile yollarını ayırdı.
Geçen sezon Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde 3’lü averajla Giresunspor ile Adana Demirspor’un arkasında kalan ve Süper Lig’e çıkamayan Samsunspor, bu sezon kadroyu sil baştan yaptı. 20202021 sezonu içerisinde kulüpten, ‘Süper Lig için iskelet kadro hazır’ yorumları yapılırken, bu sezon başında 20 yeni oyuncu transfer edildi. Yeni sezona Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde giren kırmızıbeyazlılar geçen sezon kadroda bulunan 19 futbolcu ile yollarını ayırırken, 20 yeni futbolcu ile de sözleşme imzaladı.

19 futbolcu ile yollar ayrıldı, 3 yabancıya ise lisans çıkartılmadı
Kırmızıbeyazlılarda geçen sezon kadroda bulunan kaleci Furkan Köse, kaleci Ahmet Altın, sol bek Kerem Can Akyüz, stoper Erkam Reşmen, stoper Veli Çetin, sağ bek Erhan Kartal, sağ bek Caner Arıcı, sol bek Mücahit Albayrak, sağ kanat Guido Koçer, orta saha Oğuz Gürbulak, ön libero Ferhat Çulcuoğlu, forvet Mathias Couruer, sol kanat Jugurtha Hamroun, kanat forvet Burak Çalık, ofansif oyun kurucu İlyas Kubilay Yavuz, stoper Yalçın Ayhan, kenar forvet Edwin Gyasi, ofansif orta saha Gökhan Alsan ve forvet Ahmethan Köse ile kesin olarak yollarını ayırdı. Dja Djedje’nin ise ailevi sebeplerden ötürü takımdan ayrılması gündemde. Öte yandan forvet Nadir Çiftçi’ye kendisine kulüp bulması için izin verildi. Şu anda kulüple sözleşmesi bulunan yabancı oyunculardan yeni transfer Esin Hakaj’ın, kiradan dönen Ange Plumain, Dja Djedje ve Guy Yameogo’nun lisansı da yabancı kuralı nedeniyle çıkartılmadı.

20 yeni transfer takıma katıldı
Samsunspor, bu transfer sezonunda Konyaspor’dan orta saha Ismael Diomande, Fatih Karagümrük’ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor’dan Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz, FK Partizani’den kanat forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Brahim Darri, Eyüpspor’dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü’nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor’dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor’dan sağ bek Ali Ülgen, B.B. Erzurumspor’dan Osman Çelik, FK Partizani’den sol bek Esin Hakaj, Hanover 96’dan stoper Barış Başdaş, Sivasspor’dan sağ bek Alaaddin Okumuş, Standart Liege’den orta saha Semih Altıkulaç, Herta Berlin’den orta saha oyuncusu Cihan Kahraman’ı, Kayserispor’dan sağ kanat oyuncusu Melih Okutan’ı, FC Napredak Kruševac forması giyen Sırp santrafor Alen Melunovic’i ve Karacabey Belediyespor’dan defans Berk Taşkın’ı transfer etti.

Geçen sezondan 10 isim kadroda kalabildi
Karadeniz temsilcisinin kadrosunda geçen seneden kalan oyuncular ise kaleci Nurullah Aslan, stoper Kevin Boli, kiradan dönen stoper Recep Burak Yılmaz, kiradan dönen stoper Ercan Yazıcı, Orta saha Vukan Savicevic, 10 numara Gökhan Karadeniz, kanat oyuncuları Ange Plumain, Yasin Öztekin, Enes İslam İlkin ve forvet Tomane ile alt yapıdan as kadroya çıkartılan birkaç genç futbolcu bulunuyor.
1 yabancı oyuncu transferi daha yapma ihtimali bulunan Samsunspor, bu transferin gerçekleşmesi neticesinde kadroda bulunan 11 futbolcudan 4’ünü göndermek zorunda kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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