Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü, korona virüs ile mücadele kapsamında "Her aşı bir fidan" diyerek aşılama kampanyası başlattı. Kampanya ile aşı olan her vatandaş için bir fidan dikilecek.

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşı kampanyası ile Kovid19 aşısı olan her vatandaş için bir fidan doğayla buluşacak. 18 Ağustos Çarşamba günü ilçenin Tarihi Köprü, Doğu Yaka ve Batı Yaka Pazaryerlerine kurulacak aşı noktaları ile başlayacak aşı kampanyası tüm gün sürecek.



"Çarşamba'ya mavi yakışır"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan konuya dair yaptığı açıklamasında, "Korona virüsü yenmenin en etkili yolunun aşı olmaktan geçtiğinin bilincindeyiz. Biz de başlattığımız bu kampanya ile hem hemşehrilerimizi aşı olmaya teşvik etmek hem de doğaya bir fidan dikerek toprağımızı yeşertmek istedik. Son günlerde ülkemiz genelinde çıkan yangınlar hepimizi çok üzdü. Tüm Türkiye yangınların söndürülmesi için tek nefes olduk. Aşı kampanyamız ile toprağımızı yeşertmekte tüm hemşehrilerimizle katkımız olsun istedik. Doğaya nefes oluyor, toprağı fidanla buluşturuyoruz. Tüm hemşehrilerimiz gelip aşı olarak doğaya bir can olabilir. 18 Ağustos Çarşamba günü ilçemizin 3 noktasında aşı durakları kuracağız. Ülkemize, Samsunumuza, Çarşamba'ya en çok mavi yakışır, unutmayalım. Virüsü yenmek, yaşama tutunmak, pandemi öncesindeki yaşamımıza dönmek için aşı olmamız şart. Tüm hemşehrilerimizi aşı duraklarımıza bekliyorum" dedi.

Çarşamba Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan “Her aşı bir fidan” kampanyasına, vatandaşların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

