Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi SamsunOrdu karayolunun 54. kilometresi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 34 JU 0293 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bordür taşına çarpıp yol ortasına takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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