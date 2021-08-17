Samsun'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Yüz yüze eğitim üniversitelerde başlar mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da otomobilin yoldan çıktığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi SamsunAnkara karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan K. idaresindeki 55 BB 119 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanılandan karşıya geçti. Kazada yaralanan otomobilde bulunan Şaziye A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.