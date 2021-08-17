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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

İHA

Samsun'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan C. idaresindeki 06 FL 5494 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Selahattin T.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Selahattin T. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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