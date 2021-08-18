Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan S.İ.(37) ağır yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi atına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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