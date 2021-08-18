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Samsunspor’da yabancı sayısı 12’ye çıktı 5 yabancı futbolcu ile yollar ayrılmak zorunda

İHA

Samsunspor’da yabancı sayısı 12’ye çıktı 5 yabancı futbolcu ile yollar ayrılmak zorunda

Moryke Fofana’nın transfer edilmesiyle birlikte Samsunspor’da yabancı futbolcu sayısı 12’ye yükseldi. Kırmızıbeyazlılar ‘yabancı oyuncu kuralı’ nedeniyle 5 yabancı futbolcusu ile yolları ayırmak zorunda.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun ‘yabancı sayısı’ ve kadroda bulunduracağı futbolcu sayısıyla ilgili maddede, “TFF 1. Lig kulüpleri 20212022 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesinde bulundurabilecek ve müsabaka isim listesinde aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcuyu yazabilecek. Karoda en fazla 28 futbolcu (En az 20 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur) bulundurulacak” ifadeleri yer alıyor. Samsunspor’da ise Moryke Fofana’nın transferinin ardından kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 12’ye çıktı.
Samsunspor’un kadrosunda Fildişi Sahilli savunmacı Kevin Boli, Fildişi Sahilli stoper Guy Yameogo, Arnavut kanat oyuncu Eraldo Çinari, Arnavut sol bek Esin Hakaj, Faslı kanat oyuncusu Brahim Darri, Karadağlı derin oyun kurucu Vukan Savicevic, Guadeloupeli kanat forvet Ange Plumain, Fildişi Sahilli orta saha Ismael Diomande, Fildişi Sahilli ön libero Dja Djedje, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Moryke Fofana, Portegizli golcü Tomane ve Sırp forvet Alen Melunovic yer alıyor.
Kadroda bulunan oyunculardan Melunovic, Tomane, Darri, Çinari, Boli, Diomande ve Savicevic’in lisansları çıkartıldı. Yeni transfer Fofana’ya da lisans çıkartılması beklenirken, Yameogo, Hakaj, Djedje ve Plumain’i ise lisans çıkartılmadı.
Samsunspor Fofana'ya da lisans çıkartırsa daha önceden kadroya yazdığı 7 isimden 1'ini daha gitmesi gerekecek. TFF kuralları gereği kadroya yazılacak olan 8. yabancı futbolcunun 1997 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması gerekiyor. Kırmızıbeyazlı takımda bu kriterlere uygun oyuncu olmadığından kadroya en fazla 7 yabancı futbolcu yazabilecek ve 5 yabancı futbolcu ile bu sezon için yollarını ayırmak zorunda kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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