Kaymakam Civelek aşı çağrısı yaptı

Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, korona virüs (Covid19) aşısı çağrısı yaparak, aşı sırası gelen vatandaşların mutlaka aşı olması gerektiğini söyledi.

Mahalle muhtarları ile bir araya gelen Kaymakam Civelek, aşı sırası gelen vatandaşların randevularını alarak aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunarak, salgının en kısa sürede son bulmasını diledi. Kaymakam Civelek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana vatandaşların hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsle mücadele sürüyor. Salgının yeniden atağa geçmesini önleyip, yaşadığımız bu zor günleri el ele aşabilmek için başta ana kurallar maske, sosyal mesafe ve hijyen olmak üzere getirilen tedbir ve kurallara uyalım. Sıramız geldiğinde mutlaka aşı olalım. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarımız vasıtasıyla tüm imkânlarını afet bölgeleri için seferber etti. Devletimizin afet bölgelerinde yürüttüğü gayretli çalışmalara biz de 19 Mayıs olarak ilgili kurumlarımız, STK'larımız ve gönüllü vatandaşlarımızla destek sağladık. Şimdi de yaraların hızla zamanında ve ihtiyaçlar doğrultusunda etkin şekilde sarılabilmesi için en üst seviyede nakdi, ayni ve hijyen yardımları yaparak insani ve vicdani sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bu vesileyle 19 Mayıslı hemşerilerimin, sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine ve yaraların en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak üzere başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası'na birlik ve beraberlik içerisinde yoğun bir şekilde katılım sağlamalarını bekliyorum” dedi.

Programa 19 Mayıs Toplum sağlığı Müdiresi Emine Ezgi Kişioğlu, 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal ve mahalle muhtarları katıldı.

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