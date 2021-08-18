OMÜ Turizm Fakültesi Janus Takımı Teknofest finalinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Atar ve öğrencileri tarafından kurulan "Janus Takımı", geliştirdikleri "Dijital Anketor" isimli projeyle Teknofest'te başarılı bulunarak finalist olmaya hak kazandı.

Turizm sektörüne yönelik inovatif amaçlı hazırladıkları "Dijital Anketör" isimli projeyle Teknofest'in; bu sene ilk defa düzenlenen turizm teknolojileri alanının “Yenilikçi Kültürel Tanıtım” kategorisine başvuru yapan Turizm Fakültesi öğrencileri Batuhan Gürçınar, Murat Alizade ve Yunus Emre Sevindik finale çıkarak OMÜ adına başarı elde etti.

Janus Takımı'nın Akademik Danışmanı Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Atar proje hakkında bilgi vererek, "Öğrencilerimle birlikte geliştirdiğimiz 'Dijital Anketör' projesi, turizm alanındaki bazı olumsuz durumların hızlı iletilmesi nedeniyle yaşanan sıkıntılardan dolayı ortaya çıktı. Geliştirilen ürün; turistlerin turistik bölgelerde yaşadıkları sorunların anlık olarak ilgili birimlere iletilebilmesi ve bu sorunların hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılması adına tasarladığımız bir cihaz" dedi.

Teknofest’te 3 aşama geçerek finale kalan Janus Takımı, 21 Eylül’de başlayacak ve 5 gün sürecek finallere katılarak OMÜ’yü temsil edecek.

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