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Samsun’da kızını isteyen akrabası tarafından öldürülen kadın defnedildi Eşini ve kızını kaybeden İlhami Arslantürk: “Yaramız büyük. Aynı gün içerisinde eşimi ve kızımı toprağa veriyorum"

İHA

Samsun’da kızını isteyen akrabası tarafından öldürülen kadın defnedildi Eşini ve kızını kaybeden İlhami Arslantürk: “Yaramız büyük. Aynı gün içerisinde eşimi ve kızımı toprağa veriyorum"

Samsun’da 16 yaşındaki kızıyla evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bekâr olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Erkan Arslantürk, evlenmek istediği 16 yaşındaki dayısının kızı Ebru Arslantürk’ün evine giderek yengesi ve kuzeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayı ateşleyen Erkan Arslantürk, yengesi Hacer Arslantürk’ü ve kuzeni Ebru Arslantürk’ü vurdu. Hacer Arslantürk olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Ebru Arslantürk ise kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralı 16 yaşındaki genç kız kaldırıldığı OMÜ Tıp Fakültesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne toprağa verildi
Evli ve 5 çocuk annesi olan Hacer Arslantürk, Terme’nin Emiryusuf Mahallesi’nde bulunan evinin avlusunda kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Eşini ve kızını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirten İlhami Arslantürk, “Yaramız büyük. Aynı gün içerisinde eşimi ve kızımı toprağa veriyorum. Suçlunun en ağır şekilde cezalandırılması için adalete güveniyorum” ifadelerini kullandı.
Cenaze törenine Terme Kaymakamı Kübra Baka, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, mahalle muhtarları ve aile yakınları katıldı.
Katil zanlısı Erkan Arslantürk ise dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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