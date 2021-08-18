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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evcil hayvanlar için “Can Dostum” oyun bahçesi

İHA

Evcil hayvanlar için “Can Dostum” oyun bahçesi

Samsun’da evcil hayvanların tasmasız dolaşabileceği, yürüyüş yapabileceği, sahibi ve diğer evcil köpeklerle oyun oynayabileceği “Can Dostum” oyun bahçesi oluşturuldu.
Yeni düzenleme ile işletmesi İlkadım Belediyesi’ne ait Gazi Parkı'nın 350 metrekarelik bölümü evcil hayvanlar için ayrıldı. Onların ihtiyaçlarına göre düzenlendi. İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tasarlanan oyun alanında, evcil köpekler tırmanma, denge, atlama etkinlikleriyle yeteneklerini artırabilecekler. Bir ahşap köprü, eğitim çemberi, kulübe, silindir ve hayvan sahiplerinin oturabileceği 4 bankın bulunduğu alanda hayvanseverlerin uyacağı kurallar da belirlendi. Evcil hayvan oyun parkı hem köpeklere hem sahiplerine keyifli zaman geçirme imkanı sunacak. Köpekler, eğitim için kurulan parkurlarda da eğlenerek öğrenecek. Evcil hayvan oyun parkının müdavimleri sadece köpekler değil, bazı kediler de parkta köpekler ile dostça vakit geçirebilecek.

Bir kişi en fazla 2 evcil hayvan getirebilecek
Belirlenen kurallarla çerçevesinde “Can Dostum” oyun bahçesinde köpeklerle ilgili her türlü sorumluluğun sahibine ait olduğu alanda can dostlarının boyun tasması ve künyeleri takılı olmasına dikkat edilecek. Çevre temizliğine özen gösterileceği alanda köpek sahipleri yanlarında dışkı toplama poşeti bulundurmak zorunda olacağı alanda agresif ve koruma güdüsü yüksek köpeklerin girişi yasak olacağı oyun alanında herhangi bir şikayet olduğunda şikayete sebebiyet veren köpeğin sahibi onu alandan uzaklaştıracak ve köpekler hiçbir zaman gözetimsiz bırakılmayacak. Bir kişinin en fazla 2 köpek getirebileceği oyun alanına 12 yaşından küçük çocukların yanlarında velileri olmadan girmeleri yasak olacak. İçeriye yiyecek, ödül getirilememesi kuralların içinde yer alıyor.

“Hayalim olan alan gerçek oldu”
Oyun parkında can dostu ile hoşça vakit geçiren hayvansever vatandaş, “6 senedir Samsun’da ikamet ediyorum. Gerçekten böyle bir parka ihtiyacımızın olduğunu düşündüğüm anda birde hayalim olan 56’ların en güzel semtinde böyle bir parkın olması bizi çok mutlu etti. Hem hayvanlarımız için hem bizler için olması gereken bir parktı. İnşallah daha güzellerini diğer belediyelerimizde halkın kullanımına sunar. Bu projeye imza atan Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a sonsuz teşekkürlerimi şahsım ve hayvan severler adına sunuyorum” dedi.

“Can dostum oyun bahçesi farklı aktivitelerinde adresi olacak”
Evde köpeği olanların en önemli sıkıntılarından biri, can dostlarını özgürce gezdirememek olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Evde köpek besleme alışkanlığının yaygın olduğu şehrimizde, adeta ailenin bir üyesi haline gelmiş sevimli canlar, gezmeye, oynamaya, doğal ortamlarla buluşma ihtiyaçlarını bu parkta giderebilecekler. Diğer parklarda, yeşil alanlarda köpeklerini serbestçe bırakıp dolaştıramayan hayvanseverler, ‘Can Dostum’ parkı ile tam da bu noktada köpeklerinin yasal bir şekilde tasmasız oynayabilecekleri alana kavuşmuş oldular. Parkta ayrıca belli dönemlerde çocuklar başta olmak üzere, hayvan severler için çeşitli aktiviteler de planlanıyoruz. İlkadım ilçemizin adına yakışan, modern, ferah, yeşillikler içindeki bu güzel parkta pati dostlarımızın ve canların kaliteli zaman geçireceklerine inanıyorum" dedi.

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