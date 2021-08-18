Çarşamba'da “Her aşı bir fidan”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba'da “Her aşı bir fidan”

İHA

Çarşamba'da “Her aşı bir fidan”

Samsun’un Çarşamba ilçesinde başlatılan “Her aşı bir fidan” kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan aşı noktalarını ziyaret ederek aşının önemine vurgu yaptı.
Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama oranını arttırmak amacıyla düzenlenen “Her aşı bir fidan” etkinliği ile ilçenin Tarihi Köprü, Batı Yaka Zabıta Noktası, Doğu Yaka ve Batı Yaka Pazaryerlerinde vatandaşlara randevusuz olarak Kovid19 aşısı yapıldı.

“Yapacağımız en iyi mücadele aşı”
Tarihi Köprü üzerindeki etkinliğe katılan Milletvekili Ahmet Demircan aşılamanın önemine vurgu yaparak vatandaşları aşı olmaya davet etti. Milletvekili Demircan, “Bulaşı devam ettiği sürece mutasyon riski her zaman yüksek seyreder. Ne kadar çok kişi aşılanır ve böylece virüsün bulaşma ortamını azaltırsak mutasyon riskini de düşürmüş oluruz. Yapacağımız en iyi mücadelemiz aşı. Maske, mesafe ve temizlik kuralları virüs ile mücadelede her zaman gerekli. Tedbirlerimizi sürdüreceğiz. Türkiye, aşı konusunda verdiği başarılı mücadelesiyle dünyaya örnek oluyor. Bunu vatandaşlarımızın konuyu sahiplenmesine borçluyuz. Korona virüsün başladığı ilk günden bu yana fedakârca çalışan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aşı olmayı ihmal etmeyelim”
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan “Her aşı bir fidan” diyerek hem doğaya can olduklarını hem de aşılama oranını arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Doğan, “Her aşı bir fidan diyerek Çarşambamızın maviye dönmesi için aşı kampanyamızı başlattık. Geçtiğimiz günlerde ülkemiz genelinde çıkan orman yangınları hepimizin yüreğini parçaladı. Biz de Çarşamba Belediyesi olarak aşı olan her vatandaşımız için toprağımızı yeşertiyoruz. Peygamber Efendimiz, ‘Kıyamet kopsa bile, o zaman elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için de bir engel yoksa derhal o fidanı dikin’ buyurmuş. Aşı kampanyamız ile hem Çarşambalı kardeşlerimizi aşı olmaya teşvik ediyor hem de toprağı fidanla buluşturuyoruz. Maske, mesafenin yanı sıra aşı en büyük silahımız. Aşı olmayı ihmal etmeyelim” diye konuştu.

"İnşallah bugün mavi olmayı bekliyoruz"
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Şu an da baktığımızda Samsunumuzda aşı oranı dün Sağlık Bakanımızın açıkladığı orana göre yüzde 74.3, yani yüzde 75 mavi olamaya 0.7 kadar bir rakam kaldı. Biz inşallah bugün Çarşamba'da olduğu gibi kampanyalarımız var. Samsun'un çeşitli ilçelerinde randevusuz aşı, ilçe sağlık müdürlüklerimiz olsun bazı alışveriş merkezleri olsun bu tarz yerlerde aşılama yapıyoruz. İnşallah bugün mavi olmayı bekliyoruz. Toplumsal bağışıklık oranını artırırsak o zamanda vakalarında aynı hızla azalacağını, bir daha yükselmeyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

“Aşıda dezenformasyonlar var”
Aşı konusunda birçok mecrada dezenformasyonlar olduğunu söyleyen ve bu yanlış bilgilendirmelere karşı vatandaşlara doğrusunu aktarmak için böyle kampanyalara bizzat katıldığını vurgulayan Sağlık Müdürü Oruç, "Her dört kişiden 3'ü aşı oldu. Aşı ile ilgili dezenformasyon var, aşı ile ilgili yanlış bilgilendirme var. Biz burada bununla ilgili doğru bilgilendirme yaparak aşılamaya çalışıyoruz. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da aşıyı yaptıranlar da var, az da olsa yaptırmayanlarda var. Bizim şuandaki hedefimiz randevusuz aşılar ile de yani böyle çeşitli noktalarda aşı noktaları oluşturarak da bilmeyen veya kafasında soru işareti olanlara burada anlatmak, onlarında aşı olmasını sağlamayı istiyoruz. İllaki tüm salgın hastalıklarda olduğu gibi bu salgın hastalıkta bilecektir ama bunun çözümü diğer salgın hastalıklarında olduğu gibi aşıdır. Aşıları yaptırıp toplum bağışıklığında yüzde 75'in üstüne çıkarsak o zaman korona virüs daha hafif geçecektir. Vakaların kontrolü daha iyi olacaktır. Pandemi ile mücadelemiz o zaman tam anlamıyla olacaktır" ifadelerini kullandı.
Aşıyla korona virüse yakalanmaların değil daha ağır geçirmelerin engellendiğini hatırlatarak, "Kesinlikle bu aşıda hasta olmayı önlüyor demiyoruz. Hasta olunabilir fakat daha hafif geçirilebilir. Hastaneye yatış, yoğun bakıma yatışı daha da azaltacaktır. Şu anda yoğun bakıma yatanlara baktığımız zamanda çoğunun aşısız olduğunu görüyoruz. Ya da aşıyı tam yapmadığını görüyoruz. Dolayısıyla biz aşıları tam etkin bir şekilde yaparsak hastanelerdeki yoğun bakımlardaki oranın daha azaldığını görmüş olacağız" açıklamasında bulundu.

2 bin 500 kişiye aşure ikramı
Aşı standını gezen heyet daha sonrasında Aşure Günü olması vesilesiyle Çarşamba Tarihi Köprüsü üzerinde yer alan aşure dağıtım noktasını ziyaret etti. Çarşamba Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan toplam 2 bin 500 aşure vatandaşlara dağıtıldı. AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Belediye Başkanı Halit Doğan Aşure Günü’nün tüm insanlara bolluk ve bereket getirmesini dileyerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anne adaylarına ‘hoş geldin bebek’ tavsiyeleri
YEREL HABERLER Anne adaylarına ‘hoş geldin bebek’ tavsiyeleri
Samsun'da hayvancılık işletmelerine 1,7 milyon TL hibe desteği
YEREL HABERLER Samsun'da hayvancılık işletmelerine 1,7 milyon TL ...
Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Gençler Milli Takım seçmeleri Bafra’da yapıldı
YEREL HABERLER Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Gençler Milli Takım ...
Bafra’da fırınlara denetim
YEREL HABERLER Bafra’da fırınlara denetim
İklim dostu Samsun
YEREL HABERLER İklim dostu Samsun
Bakan Yanık, Vali Dağlı'dan sosyal market hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Bakan Yanık, Vali Dağlı'dan sosyal market hakkında ...
65 yaş ve üstü 35 kişiye Samsun turu
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü 35 kişiye Samsun turu
Samsun’da öğrenci servis ücretlerine zam geliyor Servisçiler yüzde 20’lik zam talebini yetkililere iletti
YEREL HABERLER Samsun’da öğrenci servis ücretlerine zam ...
Evcil hayvanlar için “Can Dostum” oyun bahçesi
YEREL HABERLER Evcil hayvanlar için “Can Dostum” oyun bahçesi
Otobüs Kazalarını Önleme ve Değerlendirme Toplantısı
YEREL HABERLER Otobüs Kazalarını Önleme ve Değerlendirme Toplantısı
Başkan Sandıkçı'dan sorunlara yerinde çözüm Sandıkçı: "Belediyecilik hizmetinde yer ve zaman sınırlaması yoktur”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı'dan sorunlara yerinde çözüm Sandıkçı: ...
Samsun’da kızını isteyen akrabası tarafından öldürülen kadın defnedildi Eşini ve kızını kaybeden İlhami Arslantürk: “Yaramız büyük. Aynı gün içerisinde eşimi ve kızımı toprağa veriyorum"
YEREL HABERLER Samsun’da kızını isteyen akrabası tarafından ...
Kuzeni tarafından öldürülen 16 yaşındaki kızın cenazesi köyüne gönderildi
YEREL HABERLER Kuzeni tarafından öldürülen 16 yaşındaki kızın ...
Atakum Belediyesi Ayancık dayanışmasını büyüttü
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi Ayancık dayanışmasını büyüttü
Prof. Dr. Çiftci: “Büyükbaş hayvanlar ve balıklara yönelik aşılar geliştirdik” OMÜ Veteriner Fakültesi Aşı Merkezi Projesi ile öne çıkmak istiyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çiftci: “Büyükbaş hayvanlar ve balıklara ...
OMÜ Turizm Fakültesi Janus Takımı Teknofest finalinde
YEREL HABERLER OMÜ Turizm Fakültesi Janus Takımı Teknofest finalinde
Kaymakam Civelek aşı çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Civelek aşı çağrısı yaptı
Samsunspor’da yabancı sayısı 12’ye çıktı 5 yabancı futbolcu ile yollar ayrılmak zorunda
YEREL HABERLER Samsunspor’da yabancı sayısı 12’ye çıktı 5 yabancı ...
Samsun'un çevresindeki bir il daha ‘mavi’ oldu Samsun aşılamada yüzde 74,3 ile maviye göz kırptı
YEREL HABERLER Samsun'un çevresindeki bir il daha ‘mavi’ oldu Samsun ...
Samsun'da eczaneye ilaç almaya giderken kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da eczaneye ilaç almaya giderken kazada ...
Evlenmek isteyen şahıs tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evlenmek isteyen şahıs tarafından vurulan 16 ...
Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Mehmet Altıparmak: “İlk hafta hoca göndermek çok ayıp”
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “İlk hafta hoca göndermek çok ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.