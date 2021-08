Çarşamba'da “Her aşı bir fidan”

Samsun’un Çarşamba ilçesinde başlatılan “Her aşı bir fidan” kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan aşı noktalarını ziyaret ederek aşının önemine vurgu yaptı.

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama oranını arttırmak amacıyla düzenlenen “Her aşı bir fidan” etkinliği ile ilçenin Tarihi Köprü, Batı Yaka Zabıta Noktası, Doğu Yaka ve Batı Yaka Pazaryerlerinde vatandaşlara randevusuz olarak Kovid19 aşısı yapıldı.



“Yapacağımız en iyi mücadele aşı”

Tarihi Köprü üzerindeki etkinliğe katılan Milletvekili Ahmet Demircan aşılamanın önemine vurgu yaparak vatandaşları aşı olmaya davet etti. Milletvekili Demircan, “Bulaşı devam ettiği sürece mutasyon riski her zaman yüksek seyreder. Ne kadar çok kişi aşılanır ve böylece virüsün bulaşma ortamını azaltırsak mutasyon riskini de düşürmüş oluruz. Yapacağımız en iyi mücadelemiz aşı. Maske, mesafe ve temizlik kuralları virüs ile mücadelede her zaman gerekli. Tedbirlerimizi sürdüreceğiz. Türkiye, aşı konusunda verdiği başarılı mücadelesiyle dünyaya örnek oluyor. Bunu vatandaşlarımızın konuyu sahiplenmesine borçluyuz. Korona virüsün başladığı ilk günden bu yana fedakârca çalışan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



“Aşı olmayı ihmal etmeyelim”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan “Her aşı bir fidan” diyerek hem doğaya can olduklarını hem de aşılama oranını arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Doğan, “Her aşı bir fidan diyerek Çarşambamızın maviye dönmesi için aşı kampanyamızı başlattık. Geçtiğimiz günlerde ülkemiz genelinde çıkan orman yangınları hepimizin yüreğini parçaladı. Biz de Çarşamba Belediyesi olarak aşı olan her vatandaşımız için toprağımızı yeşertiyoruz. Peygamber Efendimiz, ‘Kıyamet kopsa bile, o zaman elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için de bir engel yoksa derhal o fidanı dikin’ buyurmuş. Aşı kampanyamız ile hem Çarşambalı kardeşlerimizi aşı olmaya teşvik ediyor hem de toprağı fidanla buluşturuyoruz. Maske, mesafenin yanı sıra aşı en büyük silahımız. Aşı olmayı ihmal etmeyelim” diye konuştu.



"İnşallah bugün mavi olmayı bekliyoruz"

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Şu an da baktığımızda Samsunumuzda aşı oranı dün Sağlık Bakanımızın açıkladığı orana göre yüzde 74.3, yani yüzde 75 mavi olamaya 0.7 kadar bir rakam kaldı. Biz inşallah bugün Çarşamba'da olduğu gibi kampanyalarımız var. Samsun'un çeşitli ilçelerinde randevusuz aşı, ilçe sağlık müdürlüklerimiz olsun bazı alışveriş merkezleri olsun bu tarz yerlerde aşılama yapıyoruz. İnşallah bugün mavi olmayı bekliyoruz. Toplumsal bağışıklık oranını artırırsak o zamanda vakalarında aynı hızla azalacağını, bir daha yükselmeyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



“Aşıda dezenformasyonlar var”

Aşı konusunda birçok mecrada dezenformasyonlar olduğunu söyleyen ve bu yanlış bilgilendirmelere karşı vatandaşlara doğrusunu aktarmak için böyle kampanyalara bizzat katıldığını vurgulayan Sağlık Müdürü Oruç, "Her dört kişiden 3'ü aşı oldu. Aşı ile ilgili dezenformasyon var, aşı ile ilgili yanlış bilgilendirme var. Biz burada bununla ilgili doğru bilgilendirme yaparak aşılamaya çalışıyoruz. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da aşıyı yaptıranlar da var, az da olsa yaptırmayanlarda var. Bizim şuandaki hedefimiz randevusuz aşılar ile de yani böyle çeşitli noktalarda aşı noktaları oluşturarak da bilmeyen veya kafasında soru işareti olanlara burada anlatmak, onlarında aşı olmasını sağlamayı istiyoruz. İllaki tüm salgın hastalıklarda olduğu gibi bu salgın hastalıkta bilecektir ama bunun çözümü diğer salgın hastalıklarında olduğu gibi aşıdır. Aşıları yaptırıp toplum bağışıklığında yüzde 75'in üstüne çıkarsak o zaman korona virüs daha hafif geçecektir. Vakaların kontrolü daha iyi olacaktır. Pandemi ile mücadelemiz o zaman tam anlamıyla olacaktır" ifadelerini kullandı.

Aşıyla korona virüse yakalanmaların değil daha ağır geçirmelerin engellendiğini hatırlatarak, "Kesinlikle bu aşıda hasta olmayı önlüyor demiyoruz. Hasta olunabilir fakat daha hafif geçirilebilir. Hastaneye yatış, yoğun bakıma yatışı daha da azaltacaktır. Şu anda yoğun bakıma yatanlara baktığımız zamanda çoğunun aşısız olduğunu görüyoruz. Ya da aşıyı tam yapmadığını görüyoruz. Dolayısıyla biz aşıları tam etkin bir şekilde yaparsak hastanelerdeki yoğun bakımlardaki oranın daha azaldığını görmüş olacağız" açıklamasında bulundu.



2 bin 500 kişiye aşure ikramı

Aşı standını gezen heyet daha sonrasında Aşure Günü olması vesilesiyle Çarşamba Tarihi Köprüsü üzerinde yer alan aşure dağıtım noktasını ziyaret etti. Çarşamba Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan toplam 2 bin 500 aşure vatandaşlara dağıtıldı. AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Belediye Başkanı Halit Doğan Aşure Günü’nün tüm insanlara bolluk ve bereket getirmesini dileyerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

