Yabancı uyruklu gencin adliye girişine bıraktığı çanta paniğe sebep oldu

Samsun Adliyesi giriş kapısının yanında çiçekliklerin bulunduğu alanda asılı bulunan sırt çantası içinde bomba olma ihtimali, polisi alarma geçirdi. Çantanın Yabancı uyruklu bir gence ait olduğu ve içinde ayakkabı ve giysi bulunduğu, ayakkabının kirli olması nedeniyle çantayı adliye binasına sokmayıp dışarıda bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, Samsun Adliyesi giriş kapısının yanında bulunan çiçekliklerin kenarında meydana geldi. Vatandaşlar çiçeklik korkulukları kenarına asılı halde sırt çantasını fark edince durumu polise bildirdi. Adliye polise şüpheli çantanın içinde bomba olma ihtimali üzerine olay yerine takviye ekip ve bomba imha uzmanları çağırarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekipleri sevk edildi. Adliye polisi adliyenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çantayı bırakanı tespit etti ve adliye işinde şahsa ulaştı. Çantanın sahibi 31 yaşındaki Yabancı uyruklu Yousıf Abdulazeeez Ali All Sarhan, olay yerine gelerek çantanın kendisine ait olduğunu, içinde ayakkabı ve giysiler bulunduğunu, pis olan ayakkabının kokması nedeniyle çantayı adliye dışında bırakıp, bir şikayet dilekçesi vermek için adliye binasına girdiğini söyledi.

Polis ekipleri çantayı açtırdıkları Iraklı gencin eşyalarını kontrol etti ve daha sonra tutanak tutulması için şahsı adli binası içindeki polis noktasına götürdü.

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