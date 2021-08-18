Afet Müdahale Planı Operasyon Planı Toplantısı Samsun’da yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Yerel Düzey Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çalışma Grubu Operasyon Planı Toplantısı yapıldı.

2014 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı ile merkezde Tarım ve Orman Bakanlığı, yerelde ise Tarım ve Orman Samsun İl Müdürlüğü Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu Operasyon Planı Ana sorumlusu olarak görevlendirildi. Bu çerçevede olası afetlerde yapılacak çalışmalarda müdürlük destek çözüm ortağı olarak belirlenen diğer kurum ve kuruluşlarla konuşlanma alanı olarak belirlenen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı ve AFAD TAMP sekreterya personeli ile destek çözüm ortağı olarak davet edilen kurum ve kuruluşlar katılım sağladı.

Toplantımızın açılış konuşmasını yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Yerel Düzeyde Tarım ve Orman Operasyon Planımızı, olası afetlerde siz değerli kurum ve kuruluşlarımızla birlikte icra edeceğiz. Devletimizin ve kurumlarımızın tüm imkânlarını milletimizin hizmetine sunarken; çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek için seferber olacağız. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki devletimiz, milletimiz ve kurumlarımız her türlü afetin üstesinden gelebilecek imkân ve güce sahiptir. Afetler, maalesef ülkemizin bir gerçeğidir ve bu minvalde her türlü kötü senaryo ve olasılığa karşı planlamalarımızın, ekiplerimizin hazırlıklı olması büyük önem arz etmektedir. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz bu tür toplantılar da bu amaca hizmet etmektedir. Bu vesileyle yapılacak olan toplantının hayırlara vesile olmasını dilerken; Ülkemizde meydana gelen büyük orman yangınları ve Karadeniz Bölgemizde meydana gelen sellerde vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyor, ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Daha sonrasında, operasyon planı gözden geçirilerek, müdürlük ve destek çözüm ortağı kurum ile kuruluşların bu noktadaki görev ve sorumlulukları hatırlatıldı. Destek çözüm ortağı kuruluş temsilcileri, öneri ve görüşleri ile toplantıya katkı sağladı. Toplantı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı’nın genel değerlendirmesi ile sona erdi.

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