Evlenmeyi reddedince öldürülen 16 yaşındaki kız defnedildi

Samsun’da kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabasını reddedince tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız annesiyle aynı gün defnedildi.



Olay, Samsun’un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul’da yaşayan Arslantürk ailesinden anne ve kızı fındık toplamak için memleketi Samsun’un Terme ilçesine geldi. İddiaya göre, bekâr olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Erkan Arslantürk, evlenmek istediği 16 yaşındaki dayısının kızı Ebru Arslantürk’ün evine giderek yengesi ve kuzeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayı ateşleyen Erkan Arslantürk, yengesi Hacer Arslantürk’ü ve kuzeni Ebru Arslantürk’ü vurdu. Hacer Arslantürk olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Ebru Arslantürk ise kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralı genç kız kaldırıldığı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Arslantürk ailesinin 5 çocuğundan en küçükleri olan 16 yaşındaki Ebru’nun cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Terme’nin Emiryusuf Mahallesi’ndeki evine getirildi. Olayda hayatını kaybeden anne Hacer Arslantürk bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla toprağa verilirken, genç kızın naaşı ise aynı gün içerisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla defnedildi.



Bir günde çifte acı yaşayan aile, acılarını şu sözlerle ifade etti:

“Bir cani, ailemizin 2 canını kopardı bizden. İçimiz yanıyor, yüreğimiz kavruluyor. Öğlen annemizi, ikindi de ise en küçük kardeşimizi toprağa verdik. Allah kimseye kaldıramayacağı yük vermesin. Kimse evlat acısıyla, anne acısıyla sınanmasın. Devletimizden isteğimiz suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasıdır. Bu olaylara örnek teşkil edecek cezalar verilmesini istiyoruz.”

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