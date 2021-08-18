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Karadeniz’in Kırkpınar’ı nefes kesti Başpehlivanlığı Fatih Atlı kazandı

İHA

Karadeniz’in Kırkpınar’ı nefes kesti Başpehlivanlığı Fatih Atlı kazandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği işbirliği ile düzenlenen "2. Tarım Fuarı ve Yağlı Pehlivan Güreşleri" bölge halkı tarafından büyük ilgi gördü.
1 yıl aradan sonra bu yıl Geyikkoşan mevkisinde 2.’si düzenlenen etkinliklerde güreşlere katılan 33 Kırkpınar baş pehlivanı kıran kırana mücadele etti. 'Karadeniz'in Kırkpınarı' olarak adlandırılan güreşlere toplamda 600 güreşçi katıldı. Tozkoparan güreşleriyle start alan güreşlerde yarı finalde Fatih Atlı, 2021 Kırkpınar birincisi Ali Gürbüz'le karşılaştı. Müsabakada sakatlanan Ali Gürbüz güreşi yarıda bıraktı. Yarı finalin diğer ayağında Mehmet Yeşil Yeşil’i yenen Tanju Gemici finale kaldı. Final müsabakasında normal sürede yenişemeyen güreşçiler puanlamaya gitti. Puanlamada Fatih Atlı rakibini yenerek başpehlivanlığı kazandı.
15 kişinin katıldığı ağalık yarışını iş adamı Turgut Şahin 555 bin lira ile kazandı. Ağalık koçu ise İlçe Emniyet Müdürlüğüne verildi. Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından selde zarar gören vatandaşlar için hazırlanan yardım kutusuna vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Toplanan 12 bin 165 lira kaymakamlığa teslim edildi.
Ağalığı kazanan iş adamı Turgut Şahin, "Bu ağalık değil gönül işidir. Benim için herkes ağa. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, "Çevre il ve ilçelerimizde sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Acıları acımız. Bu faaliyet bir eğlence faaliyeti değil. Tarihler boyunca savaş dönemlerinde dahi moral motivasyon açısından özellikle ata sporumuz, Peygamber sporu iptal edilmemiş. Bazen farklı bir algı oluşuyor ki bu bir eğlence programı değil. Alaçam Kırkpınar ve Elmalı'dan sonra tarihinde en uzun süre etkinlik yapan ilçe Alaçam. 32 tane son 20 yılda kemer alan pehlivanları buraya davet ettik ve tamamı geldi. Burası Karadeniz’in Kırkpıanrı" şeklinde konuştu.

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