Yanlış diyetler hasta ediyor

Hızlı kilo kaybı için ne yazık ki birçok insan internetten, sosyal medyadan gördüğü, duyduğu çeşitli zayıflama yollarına başvuruyor. Bu bilinçsizce yapılan diyetler ise bağışıklık sisteminde zayıflamaya, metabolizmanın yavaşlamasına kadar çeşitli metabolik bozukluklara sebebiyet verebiliyor.

Medicana Int. Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Cemre Balkan, bilinçsiz yapılan diyetlere dair bilgi verdi. “Zayıflama çayları, bilinçsiz kullanılan zayıflama ilaçları ne yazık ki sağlığımızı oldukça riske atabiliyor” diyen Balkan, “Son dönemlerde şok diyetlere olan ilgi arttı. Birçok kişi 35 günde hızlı sonuçlara kavuşmak istiyor. Birçok şok diyette tek tip beslenme mevcut. Bu ya çok düşük karbonhidratlı beslenme ya da tamamen yağsız bir program olabiliyor. Hatta öyle listeler var ki gün içinde sadece hurma veya yumurta yiyorsunuz. Birkaç günün sonunda tartıda bir kilo kaybı görülebiliyor ancak bu vücut suyu ya da kas kaybı oluyor” ifadelerini kullandı.



Metabolizmanız yavaşlıyor

Balkan şöyle devam etti:

“Bazal metabolik hızınızın altında kalori alımı vücudu stres durumuna sokuyor. Vücuda oldukça az besin geldiğinden metabolik hız da giderek yavaşlıyor; üstelik alınan enerjinin yağ olarak depolanmasına da sebebiyet veriyor. Birçoğunuzun daha önceden de diyet yapardım kiloyu hemen verirdim ancak şimdi kendimi aç bıraktığım halde kilo veremiyorum deme sebebi de budur. Her zaman söyleriz, önemli olan yaşam tarzı değişikliği ve kalıcı kilo kaybı. Kısa süreli yapılan diyetler sonrası kişi eski beslenmesine geri dönüyor veya kısıtlama sonrası besinle karşılaşınca eskiye oranla daha çok yediğinden verilen kilolar fazlası ile geri alınabiliyor.”



“Size özel beslenme programınız olmalı”

Beslenme ve Diyet Uzm. Cemre Balkan, hızlı kilo vermek için kullanılan karışım çaylarının kalp atışını hızlandırıp kalp krizlerine sebebiyet verebildiğine dikkat çekti. Balkan, “Üstelik düşük karbonhidratlı bazı diyetler yüksek oranda hayvansal protein ve sodyum içeriğinden dolayı böbrek fonksiyonlarını etkilerken damar tıkanıklığına da sebebiyet verebiliyor. Bu tür diyetler diyetisyen ve doktor kontrolünde kısa süreli kullanımda yanıt verebilir olabilir ama uzun süreli ve kontrolsüz kullanımı oldukça sakıncalı. Yine tek tip beslenme veya düşük kalori alımı eksik vitaminmineral alımı sağlayacağından bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Gerekli kan tahlilleri yapıldıktan sonra size özel hazırlanmış bir beslenme programı bağışıklığınızı düşürmeyecek aksine daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Lifli gıdalardan eksik beslenmek ve sıklıkla kullanılan bağırsak çalıştırıcı zayıflama çayları ne yazık ki güvenilir değil. İçerdiği maddeler sebebi ile vücuttan su kaybına sebebiyet verirken bağırsağı da tembelleştiriyor ve bu çaylara bağımlı hale getiriyor. Bilinçsiz yapılan program az kalorili ve vitaminminerallerden eksik olmaktadır. İnternette oldukça fazla diyet programına rastlamak mümkün ancak ne yazık ki bunlar herkes için uygun değil. Diyetisyenin görevi sizin rahatsızlıklarınız, boy, kilo, cinsiyetiniz, vücut analiziniz, beslenmeniz, yaşam biçiminize göre sizinle konuşarak size uygun olan beslenme programını oluşturup takip etmektir. Her birey özeldir ve diyeti de kendine özel olmalıdır. Önemli olanın hızlı kilo vermek değil; kan değerleriniz ve sağlığınızı koruyarak kalıcı bir şekilde kilo vermenin ve bunu korumanın olduğunu unutmayın” şeklinde konuştu.

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