Sıcaklar nedeniyle Bafra karpuzunda yanmalar oluştu, hasat hızlandırıldı



Emre ŞAHİNOL/BAFRA, (Samsun), (DHA)SAMSUN'un en bereketli topraklarından Bafra Ovası'nda üreticiler, karpuz hasadına başladı. Bölgede 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle karpuzlarda oluşan yanmalar nedeniyle çiftçiler, mahsulün daha fazla zarar görmemesi için hasat işlemlerini hızlandırdı.

Bafra Ovası´nda 20 bin dekar alana ekimi yapılan karpuzda hasat dönemi başladı. Kent dışı ve pazarların yanı sıra tarladayken de alıcı bulan Bafra karpuzunda, bu sene 33 dereceye ulaşan sıcak hava nedeniyle yanmalar oluştu. Üreticiler, mahsulün daha fazla zarar görmemesi için hasada hız verdi. Toplanan karpuzlar TIR´lara yüklenip, her gün Türkiye´nin birçok bölgesine gönderiliyor.

'HEM TÜKETİCİ HEM EKİCİYİZ'

Bafra karpuzunun çok lezzetli olduğunu söyleyen Mehmet Torun, "Havaların çok sıcak olması nedeniyle karpuzda yanmalar oldu. Fakat Türkiye´nin çeşitli bölgelerine yoğun sevkiyatımız var. Kendimiz hem tüketicisi hem de ekicisiyiz. Bafra´nın karpuzu nereye gitse alıcılardan teşekkür geldi. Karpuzun ekimi ve hasadı, toplamda 100 gündür, şu an 100 günü geçti. Aynı zamanda tevek oturmaya başladı, tevek oturduğu zaman karpuz dışarıda kaldı ve yanmaya başladı. Bizim burada mahsullerimiz yanıyor" dedi.

`400 TIR KARPUZ SEVKİYATI YAPIYORUZ´

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise, "Bu yıl Bafra Ovası´nda, 20 bin dekar alana karpuz ekildi, geçen sene ise 27 bin dekar alana karpuz ekimi yapılmıştı. Bu yıl rekolte ise 160 bin tondur. Türkiye´nin 81 iline günde 400 TIR karpuz sevkiyatı yapıyoruz. Karadeniz Bölgesi'nde karpuz üretimi Bafra haricinde yok denecek kadar az. Böyle olması bize avantaj sağlıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2021-08-19 11:47:06



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