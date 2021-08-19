YÖKAK’tan OMÜ’ye tam akreditasyon

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan ‘Kurumsal Akreditasyon Programı’ kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) kurumsal akreditasyon kararı onaylandı.

Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılmasını amaçlanıyor.



“Hedefe kilitlenen ve başarmanın haklı gururunu yaşayan çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum”

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, yaptığı açıklamada, “YÖKAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazandı. Hedefe kilitlenen ve başarmanın haklı gururunu yaşayan çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu süreçte, tespit ve değerlendirme yanında, rehberliği önemseyen YÖKAK ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Konuşmasının devamında OMÜ’nün 2019 yılında başvuru yapan 60 Üniversite arasından programa seçilen 11 üniversiteye dahil olduğunu söyleyen Rektör Ünal, “10 yılı aşkın süredir kalite çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren OMÜ, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin yanı sıra program akreditasyonları ile süreci taçlandırmaktadır. Hassasiyetle yürütülen kalite çalışmalarımız Kurumsal Akreditasyon Programının da başarıyla tamamlanmasıyla Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akredite edilmeye hak kazandı” ifadelerine yer verdi.



Kurumsal Akreditasyon Programı nedir?

Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımlarının kendi aralarında yaptığı toplantı sonrasında; ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze ziyaret olmak üzere üç aşamadaki değerlendirmelerden oluşuyor. Bu değerlendirmelerde üniversiteler; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendirme takımı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumsal Akreditasyon Raporu hazırlanıyor ve YÖKAK’ a iletiliyor. Kurumlarda kalite güvence sisteminin olgunluk düzeyi Kurul tarafından değerlendirilerek, üniversitelere 5 yıl süreyle tam akreditasyon ya da 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon veriliyor.

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