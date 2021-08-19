Beyin tümörü ve tedavisi hakkında bilinmeyenler

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, beyin tümörlerinde hastalarda ciddi şekilde şiddetli ve devamlı artarak giden baş ağrısı görüldüğünü belirterek, hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, baş ağrısı, denge ve yürüme bozuklukları, kollarda ve bacaklarda hissizlik gibi bazı sağlık sorunlarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, beyin tümörüne dikkat çekti. Baş ağrısı, bulantı, kusma, çift görme, bulanık görme, denge ve yürüme bozuklukları, kollarda ve bacaklarda hissizlik, karıncalanma veya güç kaybı, unutkanlık, kişilik bozuklukları, konuşma bozuklukları gibi sağlık sorunlarını yaşayanların mutlaka bir uzman hekime başvurmaları gerektiğine değinen Dr. Karkucak, önemli bilgiler verdi.

Beyin tümöründe baş ağrılarına dikkat çeken Opr. Dr. Ahmet Karkucak, “Beyin tümörlerinde hastada ciddi şekilde şiddetli ve devamlı artarak giden baş ağrısı görülmektedir. Bulantı, kusma ve beraberinde etkilediği alan, yani yerleştiği alana bağlı olarak kafa içi basıncın artmasına bağlı olarak nörolojik defisitle, nörolojik problem ile kolda bacakta güç kaybı, görme bozukluğu, duyma bozukluğu, denge bozukluğu ile de belirti gösterebilmektedir. Beyin tümörlerinde tanıda klinik muayenesi, analizi detaylı tetkiki yapıldıktan sonra beyin emarı (MR), beyin tomografisi altın standarttır. Beyin tümörleri cerrahi yöntemler ile ön planda, cerrahi yöntemi sonrası patoloji tanısı sonucuna göre, gerekirse radyoterapi, kemoterapi uygulanabilmektedir” dedi.



“Beyin tümörü cerrahisi yaklaşık 2 veya 3 saat sürebilmektedir”

Cerrahi işlem hakkında bilgi veren Dr. Karkucak, “Beyin tümörü, cerrahisinde tümörün yerleşim yerine göre cerrahi işlem süresi değişebilmektedir. Beyin tümörü cerrahisi yaklaşık 2 veya 3 saat sürebilmektedir. Cerrahi tedaviden sonraki süreçte özellikle kötü huylu lezyonlarda hastanede 45 günlük antiödem tedavisi antipiretik tedavi verilmesi, bu tedavinin devamında da hastanın belirli öneriler ve medikal tedaviler başlanarak taburcu edilmesi planlanır. Hastada herhangi bir nörolojik durum varsa cerrahi öncesi veya sonrası ameliyat karar almadan önce hasta bu şekilde kliniğe başvurmuş olabilir. Cerrahi sonrası ek tedavilerden sonra, fizik tedavi ihtiyacı da olabilir” diye konuştu.



Beyin tümörü oluşma sebepleri

Hastalığa neden olabilecek sebeplere de açıklık getiren Karkucak, “Beyin tümörlerinde patofizyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber radyasyon etkisi, manyetik etki, alan etkilenimi, çevresel faktörler ve genetik yatkınlık rol almaktadır. Metastatik yani Vücudun başka bir yerinden beyine sıçramış olan lezyonlar köken aldığı organa göre sebepleri değişmektedir. Örneğin akciğer ise en önemli sebebi sigaradır. Kolon bağırsak tümörlerinde en önemli sebeplerinden biri özellikle beslenme alışkanlığı kolon kanserleri için de örneğin genetik yatkınlık önemlidir. Kadınlarda daha sık meme kanserlerinde metastaz yani sıçraması önemlidir. Beyin tümörlerinin büyük bir kısmı iyi huylu iyi karakterli olmaları hemanjiomlar, fibrozis piyesler, greydeki lezyonlardan oluşmaktadır” şeklinde konuştu.

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