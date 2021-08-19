Bafra'da SYDV mütevelli heyeti üye seçimi yapıldı

Samsun Bafra Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2021 yılı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) mütevelli heyeti üye seçimi yapıldı.

Her yıl aralık ayının son haftası yapılan mütevelli heyeti STK üye seçimi, bu yıl pandemi sebebi ile ertelendi ve yasakların kalkması ile bugün yapıldı. SYDV toplantı salonunda Bafra SYDV Müdürü Hasan İrer’in Divan Başkanlığında kapalı zarf usulü ile yapılan seçime, 75. Yıl Bafra Huzurevi Koruma Derneği, Türk Kızılay Derneği Bafra Şubesi, Bafra Umut Derneği, Türkiye Harp Malülü Gaziler Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olmak üzere 6 kişi katıldı.

Yapılan seçimde mütevelli heyetine Türk Kızılay'ı Bafra Şube Başkanı Ecz. Halim Tutku Demircan ile Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin seçildi.

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