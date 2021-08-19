Samsun aşılamada ‘mavi’ kategoriye geçti

– Sağlık Bakanlığının 19 Ağustos’ta açıkladığı ‘Günlük Kovid19 Tablosu’nda Samsun ‘mavi’ kategoriye geçerek düşük riskli iller arasındaki yerini aldı.

Aşılamada uzun bir süre turuncu ve sarı kategoride kalan Samsun, 19 Ağustos itibari ile mavi kategoriye geçti. Yüzde 75,3 aşılanma oranına ulaşan Samsun, düşük riskli iller arasında yer aldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, aşılamada mavi kategoriye geçilmesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli hemşehrilerim; sizlerin desteği ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle bu akşam itibarıyla ilimiz genelinde ilk doz korona virüs aşısını yaptıranların oranı yüzde 75.3'e yükseldi ve mavi kategorideki düşük riskli iller arasındaki yerimizi aldık. Bu güzel gelişme vesileyle aşının gücüne inanarak ilk fırsatta aşısını yaptıran tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Henüz ilk doz aşısını yaptırmamış olan yüzde 24.7'lik kesimde yer alan vatandaşlarımızdan, kısa süre sonra başlayacak olan eğitimöğretimin yanı sıra sosyal ve ekonomik hayatımızın da bir daha kısıtlamalardan olumsuz etkilenmemesi adına hassasiyet göstererek bir an önce aşılarını yaptırmalarını, ilk doz aşısını olan vatandaşlarımızdan da toplumsal bağışıklığın tam olarak sağlanması için büyük önem arz eden ikinci doz aşılarını ertelemeden yaptırmalarını istirham ediyorum.”

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