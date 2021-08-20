Sağlıklı bir ağız mikrobiyotası için bunlara dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı bir ağız mikrobiyotası için bunlara dikkat

İHA

Sağlıklı bir ağız mikrobiyotası için bunlara dikkat

Ağız ve diş sağlığını korumanın hem dişler hem de tüm vücut sağlığı için çok önemli olduğunu belirten Dt. Burhan Kaan Bafra, “Ağız florasını bozan faktörlerden uzak durmalıyız. Beslenme alışkanlığımızı düzenlemeli, ağız bakımını doğru yapmalıyız. Antiseptik gargaraları kontrolsüz kullanmamalı, kimyasal içerikli ve kozmetik amaçlı satılan ürünlerin kontrolsüz kullanımından uzak durmalıyız” dedi.
Vücudun dış dünyaya açılan kapısı olan ağız boşluğunun (oral kavite) vücudun en zengin mikrobiyal yaşamına sahip olduğunu ifade eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden Dt. Burhan Kaan Bafra, bu mikrobiyal yaşamın sağlığının bütün sistemlerin sağlığıyla yakından ilişkili olduğuna dikkat çekti.

Antiseptik gargaraları kontrolsüz kullanmayın
Ağız mikrobiyotasının korunmasının genel sağlık için çok önemli olduğunu vurgulayan Dt. Burhan Kaan Bafra, “Öncelikle ağız florasını bozan faktörlerden uzak durmalıyız. Beslenme alışkanlığımızı düzenlemeli, ağız bakımını doğru bir şekilde yapmalıyız. Antiseptik gargaraları kontrolsüz kullanmamalıyız, kimyasal içerikli ve kozmetik amaçlı satılan ürünlerin kontrolsüz kullanımından uzak durmalıyız. Bunların dışında hekim tavsiyesiyle faydalı bakteri takviyesi yani ağız probiyotiği kullanmak da faydalı bir çözüm olacaktır” diye konuştu.

Yoğun macun sıkmanın faydası yok
Dt. Burhan Kaan Bafra, doğru diş fırçalama tekniğinin nasıl olduğu sorusunu da şöyle cevapladı:
“Ağız ve diş sağlığını korumak hem dişler hem de tüm vücut sağlığı için çok önemlidir. Bu konuda başta gelen en önemli bakımlardan biri olan diş fırçalamayla ilgili yanlış bilinen doğru bilgi sayısı oldukça fazladır. Hastalarımız diş temizliğine vakit ayırsa bile uygulanan teknik yanlış olduğu zaman bekledikleri sonucu alamayabiliyor. Öncelikle bilinenin aksine, yoğun sıkılan macun derinlemesine temizlik demek değildir. Nohut tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanılması yeterli olacaktır. Fırça, uçları diş etlerimize bakacak şekilde 45 derece açıyla tutulmalıdır. Dişlerin fazla baskı uygulamadan nazikçe her bir dişin üzerinden 5 kez geçmek kaydıyla diş etinden dişe doğru tek yönde süpürür biçimde fırçalanması gerekmektedir. Dişlerinizin çiğneme kısmı dediğimiz üst yüzeylerinde fırçayı, ileri geri hareket ettirerek kullanabilirsiniz. Dil yüzeyi temizliği de ağız bakımının olmazsa olmazıdır. Dil yüzeyini temizlemek, oluşabilecek ağız kokusunun da önüne geçecektir. Günde en az 2 kez 3’er dakika bu şekilde dişlerin fırçalanması gerekmektedir.”

Beyazlatma tedavisinin etkisi 6 ay ile 1 yıl sürer
Diş beyazlatma tedavisi hakkında da bilgiler aktaran Dt. Burhan Kaan Bafra, “Dişlerin yüzeylerinde herhangi bir aşındırma, kaplama gibi işlemler yapmıyoruz. Diş hekimliğinde beyazlatma ofis tipi ve ev tipi olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır. Beyazlatma tedavisi kalıcı bir tedavi şekli değildir. Beslenme şeklimize göre 6 ay ile 1 sene arasında etkisini sürdürür. Genel olarak ofis tipi beyazlatma yapıldıktan bir süre sonra ev tipi beyazlatma ile desteklenmesi etki süresini uzatacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğal kum plajı, çöplerden temizlendi
YEREL HABERLER Doğal kum plajı, çöplerden temizlendi
Armut ağacından düşüp öldü
YEREL HABERLER Armut ağacından düşüp öldü
Samsun aşılamada ‘mavi’ kategoriye geçti
YEREL HABERLER Samsun aşılamada ‘mavi’ kategoriye geçti
Silahlı kavganın saçması kazara esnafı vurdu
YEREL HABERLER Silahlı kavganın saçması kazara esnafı vurdu
Bafra'da SYDV mütevelli heyeti üye seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Bafra'da SYDV mütevelli heyeti üye seçimi yapıldı
Cinayetten ev hapsi verilen şahıs savcının itirazı üzerine tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayetten ev hapsi verilen şahıs savcının itirazı ...
Samsun'da tabanca ve bıçak soruyla 5 bin lira gasp edildi
YEREL HABERLER Samsun'da tabanca ve bıçak soruyla 5 bin lira gasp ...
Deveci: “Birlikte yönetiyoruz” Atakum’da “halk günü” buluşması
YEREL HABERLER Deveci: “Birlikte yönetiyoruz” Atakum’da “halk günü” ...
Silahlı yaralamaya gözaltı
YEREL HABERLER Silahlı yaralamaya gözaltı
Samsun’a ilk 7 ayda geçen yıllardan yüzde 25 daha fazla yağış düştü
YEREL HABERLER Samsun’a ilk 7 ayda geçen yıllardan yüzde 25 daha ...
Organları 3 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Organları 3 hastaya umut oldu
Samsunspor ile Balıkesirspor 15. randevuya çıkıyor
YEREL HABERLER Samsunspor ile Balıkesirspor 15. randevuya çıkıyor
Beyin tümörü ve tedavisi hakkında bilinmeyenler
YEREL HABERLER Beyin tümörü ve tedavisi hakkında bilinmeyenler
Asarcık'ta 3 kırsal mahallenin yol sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Asarcık'ta 3 kırsal mahallenin yol sorunu çözüldü
Sandıkçı: “Kent Konseyimiz Canik’e değer katacak”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Kent Konseyimiz Canik’e değer katacak”
Samsun asayiş olayları bakımından 'en huzurlu' şehirler arasında Kapkaç, hırsızlık ve kasten yaralama olaylarında azalma, dolandırıcılık olaylarında ise artış meydana geldi
YEREL HABERLER Samsun asayiş olayları bakımından 'en huzurlu' ...
19 Mayıs'ta okullar eğitim-öğretime hazır
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta okullar eğitim-öğretime hazır
YÖKAK’tan OMÜ’ye tam akreditasyon
YEREL HABERLER YÖKAK’tan OMÜ’ye tam akreditasyon
Mehmetçik selin yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Mehmetçik selin yaralarını sarıyor
Samsunspor’da forma numaraları belli oldu 55 numara Hasan Kılıç’ın
YEREL HABERLER Samsunspor’da forma numaraları belli oldu 55 numara ...
Başkan Demir: “150 kiloyu aşan bir yağış Terme ve Salıpazarı havzasını su altında bırakır" “Şu anda Terme ve Salıpazarı çok ciddi bir afet riski altında” İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı İstişare Toplantısı Samsun’da yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Demir: “150 kiloyu aşan bir yağış Terme ve ...
Anne ve kızını öldüren şüpheli, olaydan önce `kızını bana vermezsen kötü olur´ demiş
YEREL HABERLER Anne ve kızını öldüren şüpheli, olaydan önce `kızını ...
Sıcaklar nedeniyle Bafra karpuzunda yanmalar oluştu, hasat hızlandırıldı
YEREL HABERLER Sıcaklar nedeniyle Bafra karpuzunda yanmalar oluştu, ...
Diyetisyenden en kolay diyet listesi
YEREL HABERLER Diyetisyenden en kolay diyet listesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.