KİTAM Çevre Ölçüm Analiz Birimi’nden akredite başvurusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM) ile OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nün iş birliğinde KİTAM bünyesinde kurulan KİTAM Çevre Ölçüm Analiz Birimi, teknik çalışmalarını tamamlayarak akredite olmak için Türk Akreditasyon Kurumu’na resmi başvurusunu yaptı.

Çevre Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gülfem Bakan ve Doç. Dr. Andaç Akdemir tarafından hayata geçirilen OMÜ destekli proje ile KİTAM’da kurulan Çevre Ölçüm Analiz Biriminin “TS EN ISO/IEC 17025” kapsamındaki kalite yönetimi süreci, Dr. Gülen Yeşilören Akal tarafından yürütüldü.



“OMÜ ilk akredite laboratuvarına kavuşacak”

Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinin desteği ile akreditasyona yönelik teknik çalışmalarını tamamlayan ve Türk Akreditasyon Kurumu’na resmi başvurusu yapılan KİTAM Çevre Ölçüm Analiz Birimi ile OMÜ, ilk akredite laboratuvarına kavuşacak. Karadeniz Bölgesi’nde atık su analizleri kapsamında da önemli bir ihtiyaç karşılanacak. Akreditasyon sayesinde resmi tanınırlık statüsüne kavuşacak laboratuvardan başta özel sektör, kamu, akademi olmak üzere tüm paydaşlar faydalanabilecek.

Bölüm iş birlikleri ile altyapı ve analiz kapasitesini artıran KİTAM, OMÜ birimlerinin yanı sıra özel sektör ve kamu kuruluşları ile yeni akredite birimler kurma hedefini genişletiyor.

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