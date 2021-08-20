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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'dan uyuşturucu getirip polise yakalanmamak için yol değiştirdiler

İHA

İstanbul'dan uyuşturucu getirip polise yakalanmamak için yol değiştirdiler

İstanbul'dan Samsun'a satmak için bonzai getiren 5 kişi yakalanmamak için farklı yollardan geçmelerine rağmen kovalamaca sonucu polis aracına çarpıp yakalandı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.V.(35), O.V.(24), E.İ.(25), N.K.(59) ve M.T.(34)'nin İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldı. Narkotik polisi yaptıkları çalışma sonucu şüpheli şahısların İstanbul'dan Samsun'a gelirken yakalanmamak için güzergah değiştirdiklerini ve farklı yerlerden Samsun'a giriş yapacaklarını tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri müşterek yaptıkları çalışmada şüpheli şahısların içinde bulunduğu aracı Bafra ilçesi Kolay Kavşağı'nda durdurmak istedi. İçinde uyuşturucu bulunan otomobil ile kaçmaya çalışan 5 kişi polis aracına da çarpıp hasara sebep olup kaçmayı sürdürdüler. Narkotik polisi kovalamacayla 5 kişiyi kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada 480,45 gram bonzai (Sentetik kannabinoid maddesi), 292 gram toz halinde bonzai ve 2,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan U.V., O.V., E.İ., N.K. ve M.T. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Bafra Adliyesine sevk edildi.

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