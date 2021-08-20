Aracın motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Samsun'da bir aracın motor kısmına girerek burada mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir markete ait hafif ticari araçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracın motor kısımda kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kaza Kırım Kurtarma ekipleri, olay yerine giderek yaptıkları çalışma sonucu kediyi mahsur kaldığı yerden çıkartarak özgürlüğüne kavuşturdular.

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