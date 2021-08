Atakum Belediyesi tesisleri kapılarını yeniden açtı

Korona virüs önlemleri nedeniyle geçici olarak kapatılan Atakum Belediyesi’nin sosyal tesisleri kapılarını yeniden açtı. Aqua Park, Çakırlar Kafe, Şehit Ömer Halisdemir Parkı ve Çatalçam Sosyal Tesisleri ziyaretçilerini bekliyor.

Korona virüs önlemleri nedeniyle geçici olarak kapatılan Atakum Belediyesi’nin sosyal tesisleri bir süre önce yeniden hizmete başladı. Yalnızca Samsunluların değil çevre kentlerden gelen yurttaşların da yoğun ilgi gösterdiği Aqua Park, Çakırlar Kafe, Çatalçam Sosyal Tesisleri ve Şehit Ömer Halisdemir Parkı ziyaretçilerini bekliyor.



Eşsiz doğa: Çakırlar Korusu

Karadeniz Bölgesi’ndeki sayılı longoz ormanlarından biri olan Atakum Belediyesi Çakırlar Korusu’nda yer alan Çakırlar Kafe de hem doğa ile buluşmak hem de kaliteli vakit geçirmek isteyen Samsunlulara kapılarını açtı. Subasar ormanı olan Çakırlar Korusu’nda dev ağaçların gölgesinde Çakırlar Kafe’nin lezzetli mutfağı ile buluşan ziyaretçiler burada Samsun pidesi ve ızgara keyfi çıkarıyor. Haftanın her günü 08.00 21.00 saatleri arasında açık olan ve İncesu Yalı Mahallesi’nde bulunan tesise R12 otobüs ring hattı ya da Taflan dolmuşları ile ulaşım sağlanabiliyor. Çakırlar Korusu, Orman Piknik durağında yer alıyor. Tesise özel araçları ile gitmek isteyen yurttaşlar, SamsunBafra karayolunu takip ederek Yalı Mahallesi Kavşağı’ndan Samsun istikametine geri döndüklerinde Çakırlar Korusu’nun otopark alanına ulaşabiliyor.



Deniz kıyısı keyfi Çatalçam Sosyal Tesisleri’nde

Deniz kıyısında keyifli vakit geçirmek isteyenler Atakum Belediyesi’nin Çatalçam Sosyal Tesisleri’ni tercih ediyor. Yeşilyurt Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerinde yer alan ve yeniden açılan tesis, konuklarına eşsiz bir manzara sunuyor. Kumsalın bitiş noktasından başlayan kamelya ve masalarda vakit geçiren yurttaşlar, sıcak yaz günlerinde Çatalçam Sosyal Tesisleri’nde serinleyebiliyor. Yaz dönemi boyunca her gün sabah 8.00’de kapılarını açan tesis, gece 23.00’e dek hizmet vermeye devam ediyor. Konuklar, sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra aperatif yiyecekler sipariş edebiliyor. Yeşilyurt Mahallesi, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı No:85 adresinde toplu taşımayla da ulaşım kolaylıkla sağlanabiliyor.



Yazın tadı Aqua Park’ta

Samsunlu çocukların kentteki önemli eğlence ve spor merkezleri arasında yer alan Atakum Belediyesi Çocuk Aqua Park kapılarını ziyaretçilerine açtı. Haftanın her günü 10.00 17.00 saatleri arasında açık olan ve 315 yaş arasındaki çocukların ebeveynleriyle gelmek zorunda olduğu Aqua Park’ta korona virüse karşı bütün önlemler alındı. Temel kullanım alanlarının belirli aralıklara dezenfekte eden ekipler, havuz ve su kaydıraklarını kullanan konuklara sosyal mesafe kurallarına yönelik uyarılarda bulunuyor. Tesisteki havuzlardan düzenli olarak su örnekleri alınarak ilgili kurumlarca analiz edilmesi sağlanıyor. Yenimahalle Mahallesi’nde İsmet İnönü Bulvarı ile 3145. Sokak kesişiminde yer alan tesise, toplu taşıma ile gelmek isteyen yurttaşlar, Ömürevleri ve Atakent tramvay duraklarını kullanıyor. Özel araçları ile seyahat edenler de İsmet İnönü ya da Atakent Bulvarlarını takip ederek Atakum Belediyesi Çocuk Aqua Park’a ulaşabiliyor.



Tatlı bir mola

Yenileme çalışmaları kısa süre önce tamamlanan Şehit Ömer Halisdemir Parkı ise kent merkezinde, yeşil alan içerisinde tatlı bir mola vermeye olanak sağlıyor. Baştan aşağıya değişen konsepti ile Lozan Caddesi ve Alparslan Bulvarı üzerinde yer alan Şehit Ömer Halisdemir Parkı, hem kafeterya hem de restoran bölümünde ziyaretçilerine yemek servisi sağlıyor. 08.00 24.00 saatleri arasında açık olan tesis şehir merkezinde konuklarını doğayla buluşturuyor. Türkiş tramvay durağının hemen altında bulunan Şehit Ömer Halisdemir Parkı’na, Atatürk Bulvarı üzerinden dolmuşla veya toplu taşıma araçlarıyla da ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.