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SGK Müdürü Kaya’dan ‘yapılandırma fırsatından yararlanın’ çağrısı

İHA

SGK Müdürü Kaya’dan ‘yapılandırma fırsatından yararlanın’ çağrısı

Samsun TSO’yu ziyaretinde konuşan Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, 31 Ağustos’ta sona erecek, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan 7326 sayılı Kanun’dan ilgili işverenlerin ve kişilerin yararlanması çağrısında bulundu.
SGK İl Müdürü Ünal Kaya, beraberinde İl Müdür Yardımcısı Mehmet Şengül ve Atakum Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Gülcay Yıldırım ile birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz ile bir araya geldi. SGK İl Müdürü Ünal Kaya, ziyaretinde 9 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayan 7326 sayılı Kanun hakkında açıklamalarda bulundu.

Kanun hakkında bilgi verdi
SGK İl Müdürü Ünal Kaya yaptığı açıklamada, 31 Ağustos tarihinde sona erecek kanunun, birçok avantajı ve kolaylığı beraberinde getirdiğini söyledi. 7326 sayılı Kanun’un içeriğinden de bahseden Ünal Kaya, “Söz konusu Kanun ile sigorta primleri, genel sağlık primleri, işsizlik sigorta primleri, 30 Nisan 2021'den önce işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, Kanun’un yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer'ileri, 5510/Ek5, Ek6'ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır” dedi.

Avantajlarla dolu
Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyeceğini hatırlatan Kaya, “Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. İhale ve inşaat iş yerleri İçin; borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir” diye konuştu.

Fırsat iyi değerlendirilmeli
Birçok konuda çok önemli imkan ve kolaylıklar getiren 2925 sayılı Kanun’un bir fırsat olduğunu ve iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ünal Kaya, şunları kaydetti:
“Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Yapılandırma başvuruları; işverenlerce, esigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/ SGM'ye, 4/b BağKur sigortalıları tarafından, edevlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM'ye, primlerini kendi ödeyenlerce, edevlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/ SGM'ye yapabileceklerdir. 4/b BağKur sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/ SGM'ye 01 Kasım 2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmamaktadır. Prim aslının ve prim aslına uygulanan YİÜFE'nin yüzde 10'nun, en son 01 Kasım 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30 Kasım 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde YİÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecektir. İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan YİÜFE'nin yüzde 50'sinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, YİÜFE tutarının yüzde50'si silinecektir. Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Prim borcu bulunan BağKur sigortalılarının borçlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan 2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.05.2021 itibariyle yeniden başlatılacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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