Bafra Devlet Hastanesi’nde Gebe Okulu eğitimleri başladı

Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde pandemi nedeniyle yüz yüze yapılamayan Gebe Okulu eğitimleri; pandemi tedbirleri çerçevesinde fiziksel mesafe, maske ve temizlik kuralları gözetilerek tekrar başladı.

Gebe Okulu eğitimleri hakkında bilgi veren Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Sağlıklı gebelik ve yeni nesiller’ ilkesi ile başlattığımız çalışmalar neticesinde ilimizin ilk anne dostu hastane unvanına hak kazanan hastanemizde bebeğinize kavuşup anneliğe adım atacağınız doğum anına doğru heyecanla ilerlerken bu önemli süreci ekibimizle birlikte bilinçli, bilgili ve huzurlu geçirmenizi sağlamak suretiyle tecrübesizliğin verdiği kaygıyı ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz. Her doğum eşsiz ve özeldir. Anne, baba ve bebek arasındaki fiziksel, duygusal ve manevi ilişki de eşsizdir. Bu özel ve duygusal anın büyüsünün korunması ve güçlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmalar gereği gebe okulumuzda anne adaylarımızı doğuma hazırlamak, hamilelik dönemi boyunca karşılaşacakları fizyolojik ve psikolojik sorunlar karşısında danışmanlık yapmak, gebelik sürecinde beslenme eğitimi vermek, doğum sonrası bebek bakım eğitimleri vererek gerek hamilelik gerekse annelik sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini amaçlamaktayız” dedi.

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