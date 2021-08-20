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Oruç: “Aşılamadan önceye göre 4 kat daha az sayıda hasta hastanede yatıyor” "Bu da aşının koruyucu etkisinin bir yansıması”

İHA

Oruç: “Aşılamadan önceye göre 4 kat daha az sayıda hasta hastanede yatıyor” "Bu da aşının koruyucu etkisinin bir yansıması”

– Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, aşının koruyucu etkisine dikkat çekerek, “6 ay önceki duruma baktığınızda aynı vaka sayılarının olduğu zamanla karşılaştırdığımızda şu anda o zamana göre yaklaşık 4 kat daha az sayıda hastamız hastanelerde yatıyor. Bu da aşının koruyucu etkisinin bir yansıması” dedi.
‘Günlük Kovid19 Tablosu’nda Samsun ‘mavi’ kategoriye geçerek düşük riskli iller arasındaki yerini aldı. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, aşının koruyucu etkisinin oldukça yüksek olduğunu, aşılamanın ardından hastaneye yatışlarda 4 kat azalış olduğunu söyledi.

“Aşılamayla birlikte hastaneye yatan hasta sayısı 4 kat azaldı”
Hastaneye yatan hasta sayılarının aşılamayla birlikte 4 kat azaldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Yaklaşık 1,5 yıldır pandemi ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada pandemi ile mücadelede en büyük silahımız olan aşıda yaygın bir şekilde aşılama yapmaya çalışıyoruz. Samsun’da da dün itibariyle yüzde 75,3’lük bir orana sahip olduk. Bu oranla 1. dozda Samsun’u ‘mavi’ renkte görmüş olduk. Aşının yaygın olarak yapılmasını ve koruyucu etkisini görmeye başladık. 6 ay önceki duruma baktığınızda aynı vaka sayılarının olduğu zamanla karşılaştırdığımızda şu anda o zamana göre yaklaşık 4 kat daha az sayıda hastamız hastanelerde yatıyor. Bu da aşının koruyucu etkisinin bir yansıması. Entübe ve yoğun bakımda yatan hastalarımızın da vaka sayılarının daha az olduğunu, 4 kat kadar bir düşüklük olduğunu görüyoruz. Şehrimizin idarecileriyle birlikte Samsun’u maviye taşımış olduk. Bundan sonraki süreçte de 2. ve 3. dozda da oranın artması gerekiyor. Bu oran arttığında tam aşılı olduğumuz zaman inşallah pandemi ile mücadelede en üst seviyeye gelmiş olacağız” dedi.

“Kış dönemine herkesin tam aşılı olarak girmesini istiyoruz”
Kış döneminin de yaklaştığını ifade eden Oruç, şunları söyledi:
“Vatandaşlarımızdan aşılarını olmalarını talep ediyoruz. Önümüzde bir kış dönemi var. Kış dönemine herkesin tam aşılı olarak girmesini ve pandemi illetinden hep birlikte kurtulalım istiyoruz. Yeni eğitimöğretim yılında da okullarımızın açılıp kapanmaması için öğrencilerimizin okula eksiksiz bir şekilde gidebilmeleri için de aşı oranımızın süt seviyede olması lazım. Aşı olarak toplumsal bağışıklığı arttırarak okullarımızı, işyerlerimiz ve diğer alanların açık olmasını sağlamamız gerekiyor. Sadece aşı olmak da yetmeyecek. Maske, mesafe ve temizlik kuralımıza dikkat etmemiz lazım. Kapalı alanlarda maskemize ve mesafemize dikkat edelim, pandemi ile mücadeleyi sürdürelim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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