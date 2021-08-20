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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da arıcılığa destek

İHA

Samsun'da arıcılığa destek

Samsun’da arıcılıkta verimliliği sağlamak üzere Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Arıcılıkta Verimliliğin Artırılması İçin Ana Arı Dağıtımı Projesi” kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ustalık belgesi almaya hak kazanmış olan birlik üyesi arıcılara ana arı dağıtımı gerçekleştirildi.
Bafra’da Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ne ait arıcılık işletmesinde düzenlenen törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve arıcılar katıldı.
Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Arıcılıkta verimliliğin temeli, kaliteli ana arı ve etkili koloni yönetimine dayanmakta. Bu nedenle arıcılığı gelişmiş olan ülkeler ana arı konusunu en az yüz yıl önce ıslah ve seleksiyon çalışmaları yaparak tamamlamış. Ülkemizde de koloni başına verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ana arı yetiştiriciliği ve kullanımı önem kazanmıştır. Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan desteklemeler kapsamında ana arı konusunda bilinç gelişmiş, kullanımı yaygınlaşmıştır” dedi.
Türkiye’de ana arıya olan gereksinimin çok yüksek olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Demir, “Dağıtımı yapılan ana arıların ortalama bedeli yaklaşık olarak 1 kilogram bal fiyatına eşdeğer. Koloni başına bal verimi artışına sağlayacağı katkı ise ortalama 5 kilogram civarında. Dağıtılan her ana arı ile ulusal ekonomiye ve arıcımıza önemli oranda maddi katkı sağlanacak. Ayrıca arıcılarımızın bu sonucu elde etmelerine paralel olarak ana arı kullanımının verimliliğe katkısı fiilen görülecek ve bilinç düzeyi yükselecektir” ifadelerini kullandı.
Başkan Demir şöyle devam etti:
“Mevcut imkan ve kabiliyetleri seferber ediyoruz. Bu çalışma ile oluyor. Arıcılığı çok önemsediğimizi ve çok önemli bir alan olduğunu hem doğa dengesi açısından hem de insan hayatı açısından biliyoruz.”
Belediye denince akla daha çok yol, su, kanalizasyon ve park geldiğini belirten Başkan Demir, “Doğrudur, onlar da belediyelerin yapması gereken hizmetler içerisinde. Ama inanın araziye, doğaya, toprağımıza, insanımıza ait bunun dışında tüm canlılığa ait ne varsa Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve ilgi alanına giriyor. Bunların çalışmalarını da gelecek vizyonuyla beraber yapmak zorunda belediyeler. Çocuklarımız, kadınlarımız, orta yaş gruplarımız, yeni meslek edineceklerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz, hastalarımız var. Onlarla ilgili de her alanda proje üretmek zorundayız. Tüm bu imkanlar sizlerin. 1 milyon 350 bin vatandaşımızın hayatını pozitif bir şekilde geliştiren bir yönetimi, birlikteliği, vizyonu, Samsun’da yakaladık. Arıcılık konusuna da böyle bakıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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