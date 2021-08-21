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Demirtaş: “Örnek bir çalışmaya imza attık” İlkadım’daki bu parkta çocuklara engel yok

İHA

Demirtaş: “Örnek bir çalışmaya imza attık” İlkadım’daki bu parkta çocuklara engel yok

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Engelli çocukların da sosyal yaşamdan faydalanmasını sağlayacak ‘Engelsiz Çocuk Parkımız’ ile ‘her çocuğun oyun hakkı vardır’ ilkesinden yola çıkarak engelli ve engelsiz çocukların bir araya getirilmesini amaçlayan örnek bir çalışmaya imza attık” dedi.
İlkadım Belediyesi, engelli çocukların aileleri ve arkadaşları ile birlikte keyifli vakit geçirebilmesi için ilçede hayata geçirdiği “Engelsiz Oyun Parkı”nı kullanıma açtı. Gazi Park’ta bulunan ‘Engelsiz Çocuk Parkı'nda engelli çocuklara yönelik engelsiz oyun grupları yer alıyor.

“Engelli çocuklarımıza ne yapsak az”
Engelli bireylere engelsiz bir ortamda hazırlanan parkta engelliengelsiz tüm çocukların burada bir arada oyun oynayabileceğini, birbirleriyle daha çok iletişim kurarak, aralarında hiçbir fark olmadığını daha iyi anlayacaklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım Belediyesi olarak ilçemizde bir ilke imza attık ve engelli çocuk parkı projesini hayata geçirdik. Artık onların da diğer çocuklar gibi buraya gelerek doyasıya parkın keyfini çıkartmalarını istiyoruz. Engelli çocuklarımıza ne yapsak azdır. Bir gün biz de engelli olabiliriz, onlara toplum olarak daha iyi bir şekilde yaklaşmalıyız. İlkadım Belediyesi olarak engellilere kapımız sonuna kadar açık. Engelli ve engeli olmayan çocukların birlikte oyun oynayabildiği park alanlarını İlçemizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.

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