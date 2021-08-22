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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: “Ormanlarımız koyun ve keçiye açılmalı”

İHA

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: “Ormanlarımız koyun ve keçiye açılmalı”

Türkiye Damızlık ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvanlarda yem açığına dikkat çekerek, “Özellikle orman alanlarımızın; hayvan otlatmasına, koyun ve keçi otlatmasına dönemsel de olsa serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Burada şartlar ne olursa olsun biz üretime devam edeceğiz” dedi.
TÜDKİYEB Karadeniz Bölge Toplantısı Samsun’da yapıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantı ilk olarak Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu ile başladı. Akabinde TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunları, çözüm önerileri ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Ormanların otlatılmaya açılması ve küçükbaş hayvan üretimi konularına değinen Başkan Çelik, “Karadeniz küçükbaş hayvan popülasyonunda bizim istediğimiz seviyede değildir. Karadeniz’de 8 milyonun üzerinde nüfusumuz mevcut olmakla birlikte bütün toplam hayvan sayımız 18 ilimizde 2,5 milyondur. Neredeyse 3 nüfusa bir koyun düşmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlemiş olduğu nüfus başına 1 küçükbaş olacak şekilde üretim planlama noktasında Karadeniz çok geri plandadır. Şu anda sadece Türkiye’yi değil dünyayı kasıp kavuran küresel ısınma ile beraber bizim ülkemizde de kuraklık başlamıştır. Bizim aldığımız bilgi ve raporlara göre Karadeniz bu kuraklıktan en az etkilenecek bölgelerden bir tanesidir. Sizlerin bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi lazım. Koyun üretimini hızlandırmanız ve bu sayıyı bizim ciddi manada arttırmamız lazım. Küçükbaş hayvan sayısında sizin gerek çayırda gerek merada gerek otlak için hiçbir sıkıntınız yoktur. Türkiye’de mera açısından baktığınız zaman Doğu Anadolu Bölgesi birinci sırada yer almakta, ikinci bölge olarak İç Anadolu, üçüncü bölgemiz ise Karadeniz Bölgemizdir. Dolayısıyla bu kadar zengin bir mera yapısı olan, otlak bölgesi olan bir yerde küçükbaş hayvan sayısının düşük olması bizi üzmektedir. Siz diyeceksiniz ki 'maliyetler artıyor, yem sıkıntısı artıyor.' Biz bu anlamda hükümet büyüklerimize buradan sesleniyoruz. Özellikle orman alanlarımızın; hayvan otlatmasına, koyun ve keçi otlatmasına dönemsel de olsa serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Burada şartlar ne olursa olsun biz üretime devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hedefimiz kırmızı et üretimini 365 bin tonun üzerine çıkarmak”
Hayvanda verim konusuna da değinen Başkan Çelik, kırmızı et açığının küçükbaş hayvan eti ile kapatılabileceğini ifade ederek, “Bizim üretime daha çok değer vermemiz lazım. Üretimdeki en önemli besin maddelerinden bir tanesi de koyun, keçi, oğlak etidir. Özellikle bizim kırmızı et açığını kapatmamız için çok üretmemiz lazım. Malumlarını olmak üzere TÜİK’in verilerinde bizim kırmızı et tüketimdeki payımız yüzde 1012 olarak veriliyor. Bizim et üretiminde de tüketiminde de yüzde 22’inin altında değiliz. Bizim hedefimiz bunu yüzde 25’in üzerinde çıkarmaktır. Bizim kendi hesaplarımıza göre ürettiğimiz 265 bin tonun üzerinde olan kırmızı eti 300 bin tonun üzerine çıkarmaktır. Bu çok zor değildir. Şu anda 55 milyon koyun ve keçiden bahsediyoruz. Her hayvandan 1 kilo et verimi arttırdığımız zaman bu verim sütte de yağda da peynirde de artar. Biz bu artışı sağladığımız zaman hem yetiştiricimiz kara geçecek hem de bizim özellikle kırmızı et açığında yaşanan açıklığı da kapatmış olacağız. Özellikle söylüyorum, kuraklıktan çok korkmayın. Karadeniz Bölgesi kuraklıktan en az etkilenecek bölgedir. Mera alanları yüksektir ama hayvan yoktur. Bu sektörde heyecan oluşturun” dedi.

“Üniversite mezunlarını bu mesleğe özendirmemiz lazım”
Gençlerin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, “Bizden randevu alan insanların yüzde 60’ın üzerinde fakülte ve üniversite mezunu. Bunlar tarım ve hayvancılık yapmak istiyor, küçükbaşa özeniyor. Bu virüsün yayılması ile birlikte artık insanlar kırsalda yaşamayı tercih ediyor. Kırsalda yaşamak isteyen insanların da koyunculuktan başka bir işi tercih etmediğini biliyoruz. Bizim de özellikle sizlerle beraber gençlerimizi bu mesleğe özendirmemiz lazım, teşvik etmemiz lazım. Üniversite mezunlarını bu mesleğe özendirmemiz gerekir. Ülkemizde hakir görülen çobanlık mesleği yabancı ülkelerin çoğunun işletmelerinde fakülte mezunudur. Bu işi çok severek yapıyorlar. Çok değer ve kıymet buluyorlar. Teknolojinin tümünü bu işletmede kullanıyorlar” şeklinde konuştu.

"Ormanlar otlatılmaya açılmalı"
Ormanların otlatılmaya açılmasıyla yem açığının azalacağını, kesif yem hammaddelerinde de dışa bağımlılığın düşeceğini dile getiren TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, şunları söyledi:
“Küçükbaş hayvan beslenmesinde orman ve meralar çok önemlidir. Ülkemizde iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık sonucu mevcut meralarımızdaki verim kayıpları nedeniyle oluşan kaba yem ihtiyacı, uygun olan ormanlık alanların kontrollü olarak küçükbaş hayvancılığa açılması ile telafi edilebilir. Bilindiği üzere ülkemiz, kesif yem hammaddelerine olan talebi ithalat yoluyla karşılamak zorunda kalmaktadır. Beslemede kaba yem gereksiniminin yeterli olarak karşılanması kesif yeme olan ihtiyacı azaltacak, dışa bağımlılığımızı da en aza indirecektir. Ormanların otlatılmaya açılması bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla eğer ormanlarımız otlatmaya açık olursa bizim yem açığımız da ortaya çıkmaz. Bu durum kırsaldan kente göçü de önleyecek. Geçimini hayvancılıktan sağlayan orman köylüsü, hayvanlarını en ideal ve ekonomik biçimde yetiştirmek için çalışmaktadır. Özellikle bitkisel üretimin mümkün olmadığı bazı orman köylerinde ormanların yayılıma açılmasıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği orman köylüleri için önemli bir gelir kaynağı haline gelmektedir."
Toplantı, konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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