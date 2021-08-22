Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu üzerinde 17. kilometresi Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir Ç., 55 UF 580 plakalı otomobili ile Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken önünde aynı istikamete seyreden Mehmet K. yönetimindeki 61 K 21753 çekici plakalı, 61 ADP 995 yarı römork plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Ç. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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