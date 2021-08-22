Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından bonzai imalatı yapıldığı ileri sürülen bir adrese yapılan operasyonda imal edilen bonzaiyi paketlerken 8 kilo 129 gram bonzai ile suçüstü yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve çoğaltımını yaparak piyasaya sürecekleri bilgisi alarak düğmeye bastı. Uyuşturucu imal ettikleri ileri sürülen U.E. (44), kardeşi E.E. (40) ile M.D. (42) isimli şahıslar, bahse konu adrese yapılan operasyonda, imalatını yaptıkları uyuşturucu maddeleri paketledikleri esnada suçüstü yakalandılar. Yapılan aramada 7 paket halinde toplam 8 kilo 129,23 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 2 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrarlı sigara, 10 adet plastik şişe içerisinde 700 miligram aseton maddesi, uyuşturucu tartmada kullanılan 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.E. ve E.E. kardeşler ile M.D. "Uyuşturucu imal etmek ve uyuşturucu ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.E. ile M.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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