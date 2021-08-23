Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Terme ilçesi SamsunOrdu karayolunun 55. kilometresi Karacalı mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt K. idaresindeki 34 HT 2586 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara ve bahçe duvarına çarptı. Kazada, Nuray K. (38), Şükrü K.(54) ve Hatice K.(52) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Nuray K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.