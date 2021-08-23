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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Terme ilçesi SamsunOrdu karayolunun 55. kilometresi Karacalı mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt K. idaresindeki 34 HT 2586 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara ve bahçe duvarına çarptı. Kazada, Nuray K. (38), Şükrü K.(54) ve Hatice K.(52) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Nuray K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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