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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parkta maganda kurşunu isabet eden 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı

İHA

Parkta maganda kurşunu isabet eden 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı

Samsun'da parkta maganda kurşunu isabet eden 1,5 yaşındaki çocuk yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Doğal Yaşam Parkı'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sınıf öğretmeni olan Necmi Aydemir ile Gazi Devlet Hastanesinde Tıbbı Sekreter olan Yeliz Aydemir hafta sonu dolayısıyla gezmek için Samsun'dan Çarşamba ilçesine gitti. Buradaki akrabaları ile parkta eğlenen ailenin 1,5 yaşındaki oğulları Berkin Aydemir tahterevallide oyun oynarken ağlamaya başladı. Bu sırada aile çocuğun tahterevallide yaralandığı düşünülerek Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede çekilen röntgen filminde çocuğun omuzunda kurşun olduğu ortaya çıktı. Yaralı çocuk ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gece Samsun'daki hastanede ameliyata alınan çocuğun omzuna isabet eden kurşun çıkarıldı.
Olayı anlatan baba Necmi Aydemir, "Hafta sonu çocukları eğlendirmek için parka gitmiştik. Orada çocuk oyun oynarken birden bire ağlamaya başladı. Tahterevallide yaralandığını düşündük. Hastaneye götürdüğümüzde orada filmde bize sürpriz oldu. Şoke olduk. Filmde mermi çekirdeği gözüküyordu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdiler. Gece ameliyata aldılar ve mermi çekirdeğini çıkardılar. Şükür olsun şu anda durumu iyi. Hep söylüyorduk bu silahlanmanın ve rastgele ateş etmenin, magandalığın önüne geçilmesi gerektiğini ama başımıza geldi. Ben zaten düğünlere çocuğum varken silah sıkıldığı için gitmiyorum. Bu bizim çözüm üreteceğimiz bir durum değil vatandaş olarak. Devletin buna el atması gerekiyor. Bizim ki bir istisnai bir olay. Daha çok düğünlere el atılması gerekiyor. En azından bu düğündeki magandalığın, silah atılmasının devlet önüne geçmesi gerekiyor. Çünkü ancak bunu başımıza geldiğinde anlayabiliyoruz. Yarın buna duyarsız kalan insanın da başına gelebilir. Ondan sonra feryat etmenin bir anlamı kalmıyor. Herkesin daha duyarlı olmasını istiyorum. Bu tip olayların ‘cinayete teşebbüs’ olarak sayılması gerekiyor. Önleyici cezaların artırılması gerekiyor” dedi.

“Parkta bile can güvenliğimiz yokmuş”
Anne Yeliz Aydemir ise "Çocuğumu parka eğlendirmek için götürdük. Parkta bile can güvenliğimiz yokmuş. Çocuğumu parka götürürken bile iki atletle götürüyorum. Aman üşütmesin, aman hasta olmasın, tırnağı taşa değmesin diye. Kimliği belirsiz kişiler tarafından ben çocuğumu bu kadar korurken başına bir şeyler geliyor. Buna hiçbir şey yapamıyoruz. Senelerdir yapılmadı. Bu sefer benim canım yandı, yarın belki bir başkasının yanacak. 2 gün sonra unutulup gidecek. Ama olan bizim başımıza geliyor bize oluyor, bizim canımız yanıyor" şeklinde konuştu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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