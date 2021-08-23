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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ ADİM’de Arapça dil eğitimi yayınları geliştirilecek

İHA

OMÜ ADİM’de Arapça dil eğitimi yayınları geliştirilecek

– Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arapça Dil Merkezi (ADİM) dil eğitiminde yayınlarını geliştirmek istiyor.
OMÜ ADİM faaliyetleri, ilahiyat hazırlık programı, Arapça kursları ve öğrencilerin dil öğrenmesi için hazırlanan kitaplar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Rektörlük makamında gerçekleşen toplantıda; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, ADİM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Selim Kıroğlu ile ADİM’de çalışan yabancı hocaların oluşturduğu 6 kişilik komisyon üyeleri gündemdeki konuları değerlendirdiler.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Arapça Dil Merkezi’nin OMÜ bünyesinde tesis edilmiş bir kamu kuruluşu olduğunu belirterek yapısı itibariyle ülkedeki devlet üniversiteleri arasında Arap dilinin öğretime yönelik ilk ve tek müstakil merkez olması yönüyle önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. ADİM’in Türkiye’de Arapça öğretimi konusunda kendini kanıtlamış kurum olduğunu vurgulayan Rektör Ünal, tecrübe, birikim ve bilişim alt yapılarından da istifade ederek ülkedeki Arapça öğretiminde çıtayı bir adım daha ileri götürmeyi istediklerinin altını çizdi.
Arap hocaların hazırladığı kitaplar hakkında bilgi alan Rektör Ünal, merkezde Arapça hazırlık eğitimi de verildiğini belirterek toplumun her kesiminden de Arapça öğrenmek isteyenlere yönelik kurslar düzenlendiğini anlattı. Bu amaçla hazırlanan, geliştirilen ve analiz edilen dil kitaplarında telif hakları ile intihallere önem gösterilmesini isteyen Rektör Ünal, kitapların elektronik ortamlara taşınmasını ve yazılım geliştirilmesinin piyasaya açılmak için önemli olduğunu belirtti.

Arapça Dil Merkezi hakkında bilgi
ADİM’de 1 profesör, 2 yardımcı doçent, 2 Türk öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi ve Arap olmayanlara Arapça öğretme konusunda uzman Arap kökenli 16 öğretim görevlisi görev yapıyor. Gramer dersleri hariç bütün dersler yüzde 100 Arapça işleniyor. ADİM öğrencilerinin, Arap dilinin okumayazmadinlemekonuşma gibi temel becerilerini kazanabilmesine, böylelikle ilahiyat bilimlerinin ana kaynaklarını kendi başına okuyup anlayabilmesine yardımcı olunuyor.

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