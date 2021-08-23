Canik Belediyesi personeline eğitim

Canik Belediyesi, kendi personeline resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında eğitim verdi.

Canik Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinde belediye personeline, 'Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' konusunda eğitim verildi.

Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Neslihan Çelik'in verdiği eğitimde resmi yazışmalarda usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin belediyeler açısından değerlendirilmesi, resmi yazı ve dilekçelerin cevaplandırılma süreleri, merkezi kayıt sistemi uygulamaları, resmi yazışmalarla ilgili yeni standart dosya planı uygulamaları, birim ve kurum arşivlerinde saklama süreli dosya planı sistemi oluşturulması konuları işlendi.

Personele yönelik eğitim programlarının devam edeceğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gerçekleştirilen programlarla belediye personelimizin günümüz koşullarına uygun yetişmelerini; görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamış oluyoruz. Sürekli değişen ve güncellenen mevzuatlar karşısında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için personelimize yerinde eğitimle destek olmaya devam edeceğiz. Belli bir plan çerçevesinde eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

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