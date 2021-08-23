Filografi sanatıyla engelleri aştı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan bedensel engelli Hasan Yazıcı, ellerini kullanma güçlüğüne rağmen filografi sanatıyla çeşitli eserler üretiyor.

Dereköy Mahallesi'nde annesini ve babasını kaybettikten sora yalnız yaşayan 37 yaşındaki Hasan Yazıcı, 10 aylıkken geçirdiği ateşli bir hastalık nedeniyle yürüme, konuşma ve ellerini kullanma yetisini kısmen kaybetmiş. İlkokuldan sonra ise eğitimine devam edemeyen Yazıcı, Bursa’da ablasının yanında kalırken halk eğitim merkezinde eğitimini aldığı filografi sanatı sayesinde hayata dört elle sarılıyor. Dereköy’de kiraladığı mütevazi bir odada çivi, çekiç ve tel kullanarak birbirinden ilginç tablolar yapan Yazıcı, çaktığı her çiviyle yaşama yeniden tutunuyor. İlkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Yazıcı, filografi sanatını severek yaptığını söyledi.

Dereköy’de kiraladığı mütevazi tek odalı atölyesinde, çivi, çekiç ve tel kullanarak birbirinden güzel tablolar yapan Hasan Yazıcı, çaktığı her çiviyle yaşama yeniden tutunuyor. Yaptığı tabloları 250 ila 300 lir arsında sattığını söyleyen Yazıcı, “Bu sanat benim ilgi alanım. Çok güzel vakit geçiriyorum. Bu işi severek yapıyorum. Bunu hem para kazanmak hem de vakit geçirmek için yapıyorum. Bursa’da kaldığım zamanlar halk eğitim merkezinde hocalarımın sayesinde öğrendim. Bir obje yaklaşık 1 haftamı alıyor. Bu sanat benim ilgi alanım. Yani şöyle söyleyeyim engelleri aştım, başardım. Başardım ve daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Hedefim büyük" dedi.

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