Bafra Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Uğur Işılak konseri ile kutlamaya hazırlanıyor.

Büyük zaferin 99. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, ünlü sanatçı Uğur Işılak Bafra’da sevenleriyle buluşarak sevilen eserlerini seslendirecek. 30 Temmuz 2021 Pazartesi akşamı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek konser saat 20.00’de başlayacak.

Bafra’da düzenlenecek 30 Ağustos Zafer bayramı Kutlama etkinleri ile ilgili olarak bilgilendirmede bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Ülkemiz genelinde olduğu gibi Baframızda da şanlı tarihimizin eşsiz zaferlerimizden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku içinde kutlamaya hazırlanıyoruz. Büyük zaferimizin 99. yılında saygıdeğer hemşehrilerimizle düzenleyeceğimiz konser organizasyonu ile bir arada olmak, sanatın ve müziğin eşsiz gücünden yararlanmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 30 Ağustos Pazartesi akşamı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşecek etkinliğimize davet ediyorum” dedi.

Öte yandan konser öncesi ise mehteran gösterileri yer alacak.

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