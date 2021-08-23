Maganda kurşunuyla vurulan Berkin hayati tehlikeyi atlattı, koronaya yakalandı (2)



BERKİN ANNESİ: CİĞERİM YANDI BAŞKASININKİ YANMASIN

Samsun'un Çarşamba ilçesinde parkta salıncakta sallanırken göğsüne isabet eden yorgun mermiyle yaralanan Berkin Aydemir'in annesi Yeliz Aydemir, yaşadıkları anlattı. Oğlu ile koronavirüs karantinasında olan Aydemir, "Daha düne kadar haberlerde üzülerek izlediğim ve bir gün sonrasında maalesef benim de unuttuğum olay başımıza geldi. Berkin, maganda kurşunundan dolayı akşam saatlerinde bir operasyon geçirmek zorunda kaldı. Şükürler olsun durumu iyi, bununla avunuyorum. Yaşadığımız olayı ve acıyı bir tarafa bırakıyorum. Yaşam alanı diye tabir edilen alanda resmen oğlumun yaşam hakkı elinden alınmış oldu. Yaşam alanı diye anılan ve bilinen yerde, binlerce kişinin çocuğuyla piknik yaptığı yerde nasıl böyle bir olay oldu, bunun araştırılmasını istiyorum. Bugün benim kolum kanadım kırıldı, ciğerim yandı yarın bir başkasınınki yanmasın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL

2021-08-23 17:53:57



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