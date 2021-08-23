Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Durusu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden İ.Ç.'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu silahlı saldırıya uğrayan Z.K., sol dizinden yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Z.K. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.Ç. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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